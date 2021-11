presa di posizione di cantiere popolare rigenerazione

Si è formata una crepa nel cosiddetto fronte moderato contro l’attuale amministrazione comunale di Avola del sindaco di Fratelli d’Italia, Luca Cannata.

“No ad imposizioni” dice Cantiere popolare

Il gruppo di Cantiere popolare, partito che in Consiglio comunale siede tra i banchi dell’opposizione, e del movimento civico Rigenerazione, nel giorno della costituzione del coordinamento cittadino, ha annunciato di voler prendere le distanze da “tentativi di imposizione di questo o quel candidato, privi di un progetto politico alla base”, rimarcando di non voler “inseguire il recente moltiplicarsi di auto investiture elettorali”.

Lo scenario politico

Per il momento, l’unico candidato ufficiale a sindaco per le amministrative, che si terranno nella primavera del 2022, è Corrado Loreto, espressione di diverse anime politiche, tra cui Pd, movimenti vicini a Lega o fuoriusciti del M5S.

Loreto, ex consigliere comunale, ha già detto di voler essere alternativo al gruppo politico vicino a Luca Cannata, che non potrà ricandidarsi avendo esaurito i due mandati e molte fonti politiche indicano nella sorella, la deputata regionale di FdI Rossana Cannata, quale possibile candidata a sindaco e sua erede.

Il Fronte moderato anti Cannata

Antitetico a Cannata non c’è solo il raggruppamento di Loreto ma ne è emerso uno, composto da movimenti legati al Centrodestra.

Nei mesi scorsi, si era fatto il nome di Antonino Campisi, avvocato penalista, come possibile leader di questa coalizione e lo stesso professionista, proprio a BlogSicilia, si era detto favorevole alla sua investitura a patto che vi fosse una convergenza delle forze moderate attorno al suo nome. In un incontro, tenutosi nella proprietà dell’ex deputato regionale, Sebastiano Burgaretta, non si trovò, però, un accordo tra le forze che avevano partecipato al vertice.

La scelta su Campisi

Di recente, vi è stato un nuovo incontro che avrebbe sancito, in via ufficiosa, l’investitura di Antonino Campisi, su cui, però, Cantiere Popolare-Rigenerazione frena.

La frenata di Cantiere popolare Rigenerazione

“Il nostro obiettivo, con tanta umiltà ma con altrettanta determinazione, è quello di partire dal basso, contribuendo a costruire un progetto di coalizione vero ed inclusivo, insieme con coloro che vorranno condividere questi metodi, per indicare agli avolesi, non semplicemente il nome del candidato o della candidata a sindaco, ma idee, valori e programmi in cui poter credere” spiegano i vertici del gruppo politico.

Il coordinamento

Il coordinamento cittadino è composto dai consiglieri comunali Fabrizio Alia, Francesco Tardonato, e da Gaetano Canonico, Antonio Restuccia, Daniele Calvo, Francesco Fallisi, Salvatore Belfiore, Francesco Buscemi e Salvatore Andolina, quest’ultimo svolgerà anche le mansioni di portavoce del movimento.