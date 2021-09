al voto nella primavera del 2022

L’ex consigliere comunale Corrado Loreto si candida a sindaco di Avola

E’ sostenuto da un raggruppamento contrario a Luca Cannata

Le elezioni si terranno nella primavera del 2022

C’è il primo candidato a sindaco ad Avola. Corrado Loreto, consigliere comunale dal 2007 al 2012, ha rotto gli indugi ed è pronto a partecipare alla competizione elettorale in programma nella primavera del 2022 per il rinnovo del Consiglio comunale e del sindaco.

Cannata non ricandidabile

Luca Cannata, esponente di Fratelli d’Italia, non potrà ricandidarsi, avendo concluso i due mandati da primo cittadino, ma la sua coalizione non ha ancora sciolto la riserva sul nome e tra le diverse possibili ipotesi ci sarebbe anche la sorella, la parlamentare regionale, Rossana Cannata, vicepresidente della Commissione parlamentare regionale antimafia. In attesa che il fronte “cannatiano” scelga il candidato per la guida della città, il raggruppamento attorno a Loreto è venuto allo scoperto.

La Coalizione per Avola

Nei mesi scorsi, è nata la Coalizione per Avola, vicina al neo candidato a sindaco, e tra i suoi fondatori ci sono Massimiliano Barone per il Partito democratico, il gruppo di Italia Viva (ora ricondicibile all’ex sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo), Salvatore Lorefice per il Gruppo Avola in Movimento, Sergio Pintaldi per la Lista civica Idee per La Città, Giuseppe Sagliola per la Lista civica Avola Protagonista, Salvatore Tiralongo per l’associazione Politico-culturale Rinascita e Libertà.

Gli scontri tra Loreto ed il sindaco

In più occasioni, Loreto e Cannata si sono scontrati su alcuni temi: in particolare, il neo candidato a sindaco, ha attaccato il primo cittadino per l’impiego dei soldi pubblici, puntando l’indice sugli incarichi affidati dall’amministrazione all’attuale coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, l’avvocato Giuseppe Napoli.

Da parte sua, Cannata ha difeso la sua scelta, definendola legittima, nel pieno rispetto della legge, e soprattutto dettata dai meriti professionali di Napoli. L’ultimo confronto è stato sul caso dell’acqua torbida e sui casi di dissenteria, peraltro, al centro, di un infuocato Consiglio comunale, nel corso del quale Cannata è uscito dall’aula.

La candidatura di Corrado Loreto sarà presentata in una conferenza stampa che si terrà sabato alle 10,30 in via Roma in uno studio professionale.