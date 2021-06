stasera alle 20

Convocato un tavolo del Centrodestra ad Avola

Un vertice voluto da Fratelli d’Italia

Appuntamento fissato per stasera alle 20

L’appuntamento è per stasera, alle 20, al Centro giovanile culturale di Avola. Il tema sono le elezioni amministrative ad Avola ed al vertice, richiesto dal coordinatore locale di Fratelli d’Italia, Salvo Coletta, sono stati invitati i referenti dei partiti del Centrodestra per trovare un’intesa attorno al nome di chi dovrà succedere a Luca Cannata, esponente di FdI, che ha concluso la sua esperienza amministrativa, avendo ricoperto due mandati.

Ipotesi Rossana Cannata sindaco

Il nome che circola è quello della sorella, Rossana Cannata, deputata all’assemblea regionale siciliana, sempre con il partito della Meloni, e vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia.

Gli invitati al tavolo

All’incontro di stasera sono stati invitati Francesco Tardonato (Cantiere popolare), Fabio Cancemi (Forza Italia), Decio Terrana (Udc), Leandro Impelluso (Lega), Carmelo Pisano (Diventerà Bellissima), Fava (Nuovo Mpa).

Ci sarà, naturalmente, il sindaco, che, nei giorni scorsi, è entrato nell’esecutivo regionale del partito, insieme ad altri siracusani, tra cui il coordinatore provinciale Giuseppe Napoli, il presidente del Circolo Atreju Emiliana Carpinteri, il presidente del circolo Aretusa Paolo Cavallaro ed Alberto Moscuzza.

L’altro fronte

Il Fronte antitetico a Cannata, per il momento, è composto da Antonino Campisi, avvocato penalista, e Corrado Loreto, imprenditore, ex consigliere comunale, che, però, viaggiano su strade diverse e separate. Il primo, proprio a BlogSicilia, ha sostenuto di essere disponibile ad essere la testa di ponte di una coalizione che veda dentro partiti e movimenti contrari all’attuale sindaco di Avola.

Il secondo, invece, leader di Idee per la città, è sostenuto da Coalizione per Avola, un raggruppamento di liste e partiti: Loreto, nei giorni scorsi, ha avuto un durissimo scontro con Luca Cannata in merito ai recenti incarichi legali affidati dal sindaco a due consulenti, tra cui l’attuale coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Napoli.