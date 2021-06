verso le elezioni del 2022

Nuovo scontro politico ad Avola

Il leader di Idee per la città è tornato ad attaccare il sindaco sui suoi incarichi

La replica del capogruppo di Avola nostra

Il caldo sembra alimentare la polemica politica ad Avola, il Comune del Siracusano dove nel 2022 si voterà per il Consiglio comunale ed il nuovo sindaco.

A lanciare la pietra nello stagno, proprio su BlogSicilia, è stato nei giorni scorsi Corrado Loreto, leader del movimento Idee per la città con ambizioni da primo cittadino, attaccando duramente l’attuale capo dell’amministrazione, Luca Cannata, alfiere di Fratelli d’Italia, che, a sua volta, ha replicato, contestando punto per punto le tesi di Loreto, controattaccando in modo vibrante.

L’affondo di Loreto

Loreto è tornato a pungere il sindaco ma questa volta come campo di battaglia politica ha scelto gli incarichi assunti dallo stesso Cannata.

“Non ho non mai ricevuto – dice Loreto, leader del movimento Idee per la città – incarichi politici e vivo da sempre col proprio lavoro, mentre, lo stesso non può dire il signor Cannata, il quale da sempre ha ricevuto prebende dalla politica: si ricorderà degli incarichi ricevuti (attraverso la politica) come quello di componente del collegio sindacale presso l’azienda sanitaria provinciale di Cosenza o quello di presidente del consorzio universitario Archimede di Siracusa”.

“E come non ricordare quello di revisore contabile in una città del Nord, questi solo alcuni degli incarichi che certamente il signor Cannata ha ottenuto non in qualità di vincitore di un concorso pubblico, ma esclusivamente su indicazione politica” ha concluso Loreto.

La replica del capogruppo di Avola nostra

A replicare a Loreto è Salvatore Coletta, capogruppo in Consiglio di Avola nostra, sostenitore del sindaco, Luca Cannata.

“Loreto dimostrando saccenza e presunzione – replica Coletta – che appartengono a chi come lui ostenta capacità che non ha e infatti non possiede nemmeno un decimo del curriculum di studi e professionalità del nostro sindaco Dottor, Luca Cannata, riconosciuto a più livelli come esperto nel settore della contabilità degli enti locali a livello regionale tant’è che rappresenta il vice presidente vicariò dell’Anci con delega dal sindaco di Palermo e degli altri sindaci siciliani. Loreto tenta di dire falsità sul sindaco pensando di attrarre attenzione su di se non capendo che il tempo delle bugie è finito da molto e quelli come lui hanno e avranno politicamente vita breve”.