il fronte moderato

Si voterà nel 2022 per il Comune di Avola

Per la candidatura a sindaco un fronte moderato pensa ad un avvocato

E’ Antonino Campisi, un noto penalista

Si cominciano a muovere le acque della politica ad Avola, il Comune del Siracusano dove nel 2022 si voterà per il rinnovo del Consiglio comunale e per le elezioni del sindaco.

Verso le elezioni

Ce ne sarà, comunque, uno nuovo, perché, quello attuale, Luca Cannata, esponente di Fratelli d’Italia, ha concluso il suo percorso, avendo guidato la città per due legislature.

I pensieri di Cannata

Il primo cittadino in carica sta riflettendo, insieme ai suoi più stretti collaboratori ed alleati, su chi possa percorrere il sentiero amministrativo da lui tracciato e tra i possibili candidati ci sarebbe la sorella, Rossana Cannata, attuale deputata regionale di Fratelli d’Italia.

Un avvocato per il fronte anti Cannata

Pure il fronte anti Cannata è in fibrillazione, il nuovo Movimento per l’autonomia, con il coordinatore provinciale, Mario Bonomo, ex parlamentare all’Ars del Pd, avrebbe già iniziato i sondaggi per mettere in piedi una coalizione civica con cui presentarsi all’elettorato. E come leader sarebbe stato individuato un avvocato: Antonino Campisi, 41 anni, un noto penalista ad Avola, con alle spalle una ricca esperienza nelle aule dei Tribunali.

La posizione dell’ex sindaco Dell’Albani

A questa coalizione civica, insieme a Bonomo, ci starebbe lavorando anche un ex sindaco di Avola, Sebastiano Dell’Albani, conosciuto come Iano, che è stato anche presidente del Gal Eloro, entrato in rotta di collisione con Luca Cannata. Nel 2017, l’attuale sindaco di Avola spinse per la revoca dell’incarico a Dell’Albani, scatenando le ire di Giuseppe Gennuso, all’epoca candidato alla regionali nella stessa lista di Dell’Albani. Gennuso, attualmente vicino a Forza Italia è tornato a pensare all’Assemblea regionale siciliana, così come Luca Cannata, che dovrebbe candidarsi nelle liste di Fratelli d’Italia, provando a prendere il posto della sorella.

Un’altra coalizione

Il Fronte anti Cannata si allarga, nei mesi scorsi, infatti, si è costituita la “Coalizione per Avola”. Tra i fondatori ci sono Massimiliano Barone per il Partito democratico, Pino Caldarella e Verdiana Cassarisi per Italia Viva, Salvatore Lorefice per il Gruppo Avola in Movimento, Sergio Pintaldi per la Lista civica Idee per La Città, Giuseppe Sagliola per la Lista civica Avola Protagonista, Salvatore Tiralongo per l’associazione Politico-culturale Rinascita e Libertà.

Tra i nomi dei leader che potrebbero mettersi alla testa di questo blocco c’è quello di Corrado Loreto, consigliere comunale dal 2007 al 2012, poi candidato alle elezioni provinciali del Pdl e candidato a sindaco di Avola nel 2012 con Futuro e libertà.