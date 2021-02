l'affondo del capogruppo di maggioranza salvatore coletta

Un consigliere di maggioranza accusa il M5S di aver dimenticato quando sosteneva il sindaco di Avola

La bufera è scoppiata dopo la decisione di un consigliere grillino di sostenere l’amministrazione

La deputazione nazionale e regionale del M5S ha sconfessato questa scelta

“Quanto è brutto avere la memoria corta. È meglio pensare, infatti, che l’infelice uscita degli onorevoli del M5S sia dovuta alla scarsa memoria, piuttosto che a ben altri “giochi di potere”.

Affondo al M5S

Lo afferma Salvatore Coletta, capogruppo di Avola la Nostra Terra, movimento politico che sostiene l’amministrazione comunale di Avola, dopo la presa di posizione di ieri dei vertici del M5S che hanno sconfessato la scelta del consigliere comunale grillino, Giuseppe Caruso, di dare il proprio sostegno al sindaco di Avola, Luca Cannata. La deputazione nazionale e regionale del M5S ha bollato la decisione di Caruso come una “iniziativa a titolo personale”.

“Quando il M5S lodava Cannata”

Il capogruppo di maggioranza, nella sua analisi, ricorda i giorni della campagna elettorale per le Politiche del 2018 e rivolge la sua attenzione ai deputati nazionali Filippo Scerra e Maria Marzana ed al parlamentare regionale, Giorgio Pasqua.

“Nel 2018, dal palco di piazza Umberto I, in piena campagna elettorale, sono – spiega Coletta – stati proprio gli onorevoli citati a lodare l’operato dell’amministrazione Cannata e, anzi, a parlare di modello di buona amministrazione”.

“Lo hanno dimenticato? Bene, siamo qui a ricordarlo. Vogliamo rammentare, quindi, a Pasqua e a Marzana l’incontro al palazzo di città con il sindaco e con parte della giunta e consiglieri in cui gli onorevoli pentastellati si sono profusi in lodi per la trasformazione di Avola e per la buona gestione della città”.

Il caso Caruso

Il consigliere di maggioranza ipotizza che nel M5S abbia adottato un sistema di valutazione politica strabico.

“Magari dobbiamo pensare, piuttosto, che all’interno del Movimento – dice Coletta – esistano due pesi e due misure e che, quindi, il consigliere Caruso a differenza degli onorevoli non possa esprimere la sua personale opinione? Tra l’altro, Caruso si è limitato a esprimere la sua opinione sull’operato del sindaco e dando il suo sostegno al progetto di sviluppo della città portato avanti in questi anni ma non per questo significa passare nella maggioranza”

Questa levata di scudi contro il consigliere Caruso è del tutto spropositata e fuori luogo, oltre che segno di grande incoerenza ai quali purtroppo i cinque stelle sono abituati confermandolo anche in questa occasione”.