le scelte della politica

Due consiglieri dell’opposizione svelano l’accordo tra il sindaco Cannata ed il M5s

In questo modo, la maggioranza in Consiglio avrebbe 14 esponenti contro i 10 dell’opposizione

Nei giorni scorsi, 3 tre consiglieri di maggioranza hanno abbandonato il sindaco

E’ bufera politica ad Avola dopo il passaggio di 3 consiglieri della maggioranza a sostegno del sindaco Luca Cannata all’opposizione. E quest’ultima svela che il M5S, rappresentato in aula da Giuseppe Caruso, è finito tra le braccia del primo cittadino, esponente di Fratelli d’Italia, che porterebbe così a 14 il numero di consiglieri a suo favore contro i 10 dell’opposizione.

L’affondo al M5S

“Se il consigliere Caruso, del Movimento 5 Stelle, ha deciso di dichiarare, anche ufficialmente, il proprio sostegno all’amministrazione, è liberissimo di farlo, ma non vengano inventate scuse fantasiose per giustificare il proprio passaggio ufficiale in maggioranza” spiegano Fabrizio Alia e Francesco Tardonato.

I rapporti tra Cannata ed i grillini

“D’altra parte, l’intesa tra Movimento 5 Stelle e Cannata – spiegano ancora i due consiglieri dell’opposizione – era nota da tempo, sia in consiglio comunale, con l’appoggio, fino a ieri ufficioso, oggi ufficiale, di Caruso, sia alle elezioni politiche del 2018, allorquando Cannata con un video invitò i propri sostenitori a votare contro il centrodestra ed a favore dei grillini”.

La scelta dei 3 consiglieri ex maggioranza

Nei giorni scorsi, come riportato da BlogSicilia, si è consumato il passaggio dalla maggioranza all’opposizione di Pinella Dell’Albani, una delle più votate nell’ultima tornata elettorale, arrivata seconda, appena dopo Rossana Cannata, la sorella del sindaco ed ora deputata regionale di Fratelli d’Italia, di Sebastiano Amato, vicepresidente del Consiglio comunale, e Gabriele Rossitto. “Da parte nostra, invece, non possiamo che cogliere positivamente la decisione dei rappresentanti della Lista del Popolo, Dell’Albani, Amato e Rossitto Gabriele, di uscire dalla maggioranza; a loro rivolgiamo un caloroso ben venuto nelle fila dell’opposizione e l’auspicio di iniziare a lavorare insieme in Consiglio comunale per il bene della città di Avola”