la situazione politica

La maggioranza che sostiene il sindaco perde tre consiglieri pesanti sotto l’aspetto politico

Cresce a 10 il numero dei consiglieri che sono all’opposizione

Iniziano i giochi in vista delle amministrative della primavera del 2022

I tempi in cui l’amministrazione di Avola, guidata dal sindaco Luca Cannata, poteva godere di una maggioranza solida e larga in Consiglio comunale sembrano lontani. Negli ultimi giorni, in coincidenza del dibattito in aula in merito al Porto turistico, si è consumato uno strappo forte, con la perdita di tre consiglieri “pesanti” sotto l’aspetto politico.

Lo strappo con il sindaco

Tra questi, Pinella Dell’Albani, una delle più votate nell’ultima tornata elettorale, arrivata seconda, appena dopo Rossana Cannata, la sorella del sindaco ed ora deputata regionale di Fratelli d’Italia; Sebastiano Amato, vicepresidente del Consiglio comunale, e Gabriele Rossitto. Gli altri componenti dell’opposizione sono Fabrizio Alia, Francesco Tardonato, Nuccio Inturri, Nino Amato, Seby Rossitto, Stefania Caldarella Gaetano Sano.

I numeri in aula

Sono 10 gli esponenti dell’opposizione contro i 13 che sostengono la giunta, poi c’è il rappresentante del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Caruso, la cui posizione potrebbe essere importante per l’una o per l’altra parte.

Le amministrative del 2022

I movimenti politici cominciano ad avere una certa importanza, alla luce delle prossime amministrative che si terranno nella primavera del 2022. Il sindaco non si ricandiderà, per lui potrebbe aprirsi una finestra con le elezioni regionali e se questa opportunità dovesse concretizzarsi la sorella, attualmente deputata, potrebbe compiere un passo indietro. Dunque, si è aperta la partita per chi, tra coloro che sostengono l’attuale amministrazione, raccoglierà il testimone di Luca Cannata. I candidati sono tanti, in effetti chi è vicino al primo cittadino da anni ambisce alla guida del Municipio.

Ipotesi staffetta?

E si vi fosse l’ipotesi di una staffetta tra i fratelli Cannata? Un chiacchiericcio politico che, comunque, gira tra i corridoi del Comune di Avola ma, per il momento, non c’è nulla, solo delle ipotesi, d’altra parte da qui alla prossima primavera la girandola di nomi coinvolgerà molti che sostengono la giunta Cannata. Di contro, però, si sta formando un blocco di opposizione, da capire se si tradurrà in una proposta politica.