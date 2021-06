affondo di corrado loreto, leader di idee per la città

Affondo al sindaco di Avola del leader di Idee per la città Corrado Loreto

Sotto i riflettori gli incarichi legali affidati dall’amministrazione

Avola voterà del 2022 per il nuovo sindaco

E’ già incandescente il clima politico ad Avola dove nel 2022 si voterà per il rinnovo del Consiglio comunale e per le elezioni del nuovo sindaco.

Polemica sugli incarichi legali

A prendere di mira l’attuale primo cittadino, Luca Cannata, esponente di Fratelli d’Italia, è Corrado Loreto, leader di un movimento civico, Idee per la città, che è intervenuto sulla questione degli incarichi legati affidati dall’amministrazione all’attuale coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, l’avvocato Giuseppe Napoli. Nel conto, Loreto mette anche l’ex vicepresidente della Regione, Titti Bufardeci, scelto dalla giunta Cannata come consulente giuridico ed amministrativo per il periodo di un anno al costo di 26 mila e 400 euro.

“Problema di metodo”

“Non è un problema di nomi, né ci sono questioni personali – dice a BlogSicilia Corrado Loreto – nella scelta caduta su Bufardeci e Napoli. Quel che emerge, in modo riprovevole, è il metodo usato dal sindaco Cannata. Non può dire, in modo sommario, che questi consulenti sono i più bravi, è un oltraggio all’intelligenza degli avolesi. Non si possono affidare incarichi a persone che sono del suo stesso partito: facendo in questo modo, ne trae un tornaconto elettorale”

“Comune come un bancomat”

L’analisi di Loreto è dura nei confronti dell’amministrazione Cannata. “Non è possibile pensare che occorre – dice a BlogSicilia, Corrado Loreto – applaudire a tutte le iniziative del sindaco, il quale utilizza il Comune come un bancomat, rendendosi protagonista di spese pazze”.

“Penalizzate aziende locali”

“Abbiamo visto che per dei lavori l’amministrazione si è rivolta ad aziende esterne e non del posto. E’ in piena campagna elettorale ma non è accettabile un comportamento del genere ed è giusto che i contribuenti avolesi sappiano come sono impiegati i loro soldi. Non è che l’ambizione del sindaco è di andare alla Regione, facendo la staffetta con la sorella? Hanno, per caso, vinto un concorso?” conclude in modo provocatorio Loreto.