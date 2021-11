è il penalista antonino campisi

Il fronte moderato anti Cannata ha scelto il suo candidato a sindaco

E’ l’avvocato penalista Antonino Campisi

Al termine di un vertice sarebbe stato individuato l’accordo

Sarebbe l’avvocato Antonino Campisi il secondo candidato a sindaco di Avola, le cui elezioni si terranno nel 2022. Manca solo il crisma dell’ufficialità ma ormai i giochi sono praticamente fatti.

L’indicazione per Campisi

Al termine di un vertice che si è tenuto venerdì tra gli esponenti di un ampio fronte moderato ed antitetico al sindaco, Luca Cannata, il penalista sarebbe stato indicato come il rappresentante di uno schieramento, vicino al Centrodestra, che proverà a prendere le chiavi del palazzo di città, da oltre 10 anni nelle mani di Cannata, che, avendo esaurito i due mandati, non potrà più candidarsi.

L’indicazione per Rossana Cannata

Il raggruppamento dell’attuale primo cittadino, che ruota attorno a Fratelli d’Italia, avrebbe individuato nella sorella, Rossana Cannata, parlamentare regionale e vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, la candidata ideale per proseguire l’azione amministrativa avviata nel 2012. L’assessore alle Attività produttive, Paolo Guarino, in un post sulla sua pagina social, ha annunciato il sostegno alla candidatura della deputata “nel segno della continuità”.

Lo schieramento di Campisi

Al fianco di Campisi, c’è uno schieramento vasto: certamente il nuovo Mpa, guidato, a livello provinciale, da Mario Bonomo, ex deputato regionale che parteciperà alla corsa all’Ars nel novembre del 2017. Nel partito di Raffaele Lombardo c’è anche Iano Dell’Albani, ex sindaco di Avola, avversario politico storico di Luca Cannata ma nel raggruppamento vi sono nomi illustri ad Avola, sotto l’aspetto politico, tra cui Sebastiano Burgaretta, ex parlamentare regionale, Seby Baccio, ex di Fratelli d’Italia, che ha rotto nei mesi scorsi con Cannata, ed altri attuali consiglieri comunali di Avola. Di questo schieramento non fa parte Cantiere popolare-Rigenerazione che, la settimana scorsa, ha annunciato di non voler sostenere “questo o quel candidato, privi di un progetto politico alla base”.

L’altro candidato a sindaco

L’altro candidato a sindaco di Avola è Corrado Loreto, ex consigliere comunale che, nelle settimane scorse ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco, in rappresentanza di uno schieramento eterogeneo, comprendente Pd, fuoriusciti del M5S, movimenti vicini alla Lega ed altre liste civiche.