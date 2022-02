la richiesta della coalizione alla parlamentare, sorella del primo cittadino

Il Centrodestra ad Avola ha trovato un accordo e si presenterà quasi compatto alle elezioni amministrative che si svolgeranno quest’anno.

La deputata Cannata candidata a sindaco

La coalizione, composta da Forza Italia, Diventerà Bellissima, Cantiere Popolare, Fratelli d’Italia ed Udc, ha anche scelto il candidato a sindaco ed ha chiesto a Rossana Cannata, deputata regionale di Fratelli d’Italia, vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, sorella del sindaco uscente, Luca Cannata, non più candidabile, in quanto ha esaurito i due mandati, di scendere in campo.

Potrebbe profilarsi così uno scambio di ruoli, l’attuale primo cittadino dovrebbe candidarsi alle prossime elezioni regionali con la lista di Fratelli d’Italia.

Manca il sì della parlamentare

La deputata regionale dovrà sciogliere la riserva e decidere se accettare la proposta delle forze politiche che si sono riunite ieri sera. Allo stesso tavolo erano seduti Giuseppe Costanzo coordinatore Fratelli d’Italia; Paolo Fazzino coordinatore Forza Italia; Carmelo Pisano coordinatore Diventerà Bellissima; Giovanni Magro delegato Udc; Francesco Tardonato coordinatore Cantiere Popolare; Salvo Coletta rappresentante liste civiche maggioranza consiliare.

La richiesta alla Cannata

“Le delegazioni all’unanimità hanno chiesto all’onorevole Rossana Cannata, vicepresidente della commissione antimafia, di dare la propria disponibilità a scendere in campo personalmente accettando la candidatura a Sindaco della città di Avola” si legge in una nota del Centrodestra.

Manca la Lega

In questa coalizione spicca la mancanza della Lega, che, in uno degli incontri, convocato prima della fine del 2021, rifiutò, per bocca del coordinatore provinciale, Enzo Vinciullo, di sedersi al tavolo in quanto, secondo lo stesso esponente leghista, gli accordi avrebbero dovuto riguardare tutte le scadenze elettorali nel Siracusano.

All’interno della Lega, c’è, però, un’altra posizione, quella del responsabile del Dipartimento autonomie locali della Lega che ha dato il suo sostegno a Corrado Loreto, candidato a sindaco di Avola, in aperta antitesi con l’amministrazione Cannata. Vinciullo, proprio a BlogSicilia, ha bollato la posizione di questo esponente della Lega come personale e non riconducibile al partito.

Gli altri candidati

Nella corsa a sindaco, ci sono altri due candidati: Antonino Campisi e Corrado Loreto. Il primo è esponente di una coalizione composta prevalentemente da forze moderate, tra cui il nuovo Mpa, che vede in prima linea il coordinatore provinciale Mario Bonono e l’ex sindaco di Avola, Iano Dell’Albani. Al fianco di Campisi anche il gruppo riconducibile all’ex parlamentare regionale, Iano Burgaretta ed a Seby Baccio, ex di Fratelli d’Italia, protagonista di una fragorosa rottura con i vertici del partito della Meloni e con Luca Cannata.

Corrado Loreto, ex consigliere comunale, è sostenuto da uno schieramento eterogeneo, che vede dentro pezzi di Centrodestra e Centrosinistra ed i fuoriusciti del M5S.

