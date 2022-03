il commissario di siracusa alicata risponde a ternullo

“Gli esponenti del nostro partito che non dovessero attenersi alle indicazioni già ufficializzate rischieranno di non essere candidati in altre prossime competizioni, non essendo ammesso sostenere candidati a sindaco diversi da quelli ufficiali laddove si voti”.

Lo afferma a BlogSicilia il commissario provinciale di Forza Italia Siracusa, Bruno Alicata, lanciando un messaggio chiaro alla parlamentare Ars di FI, Daniela Ternullo, contraria alla decisione di sostenere la candidatura a sindaco di Avola di Rossana Cannata, esponente di Fratelli d’Italia.

Dentro o fuori

Insomma, seguendo la linea tracciata da Alicata, ex senatore, vicinissimo a Stefania Prestigiacomo, non solo Forza Italia continuerà a sostenere Cannata, in un quadro di coalizione con Cantiere popolare, Diventerà bellissima, Nuova Dc e Fratelli d’Italia, ma anche che Ternullo non potrà ricandidarsi per un seggio all’Ars nelle liste di Forza Italia se continuasse a contestare una decisione politica già assunta.

“Su Avola decisione democratica”

“Com’è infatti noto a tutti, il partito, dopo sani e sereni confronti, soprattutto – dice il commissario di Forza Italia Siracusa, Bruno Alicata – in sede locale, ha deciso di sostenere la candidatura di Rossana Cannata, ritenuta idonea e meritevole. Per meglio chiarire all’onorevole Ternullo, da quando esiste Forza Italia, cioè dal 1994, conserviamo l’orgoglio di non aver mai imposto alcuna candidatura, lasciando sempre ai territori e quindi ai riferimenti locali del partito la facoltà democratica di assumere decisioni in tal senso, non in altre sedi. Pertanto, nessuna “presa di posizione individuale non discussa dalla base”, come falsamente affermato dalla stessa”.

La storia del bue e dell’asino

Nel suo affondo, la deputata regionale di FI, Daniela Ternullo, ha parlato del “tradimento” di Rossana Cannata, eletta nelle liste di Forza Italia e poi transitata in Fratelli d’Italia. Il commissario di FI Siracusa, Bruno Alicata, ricorda alla deputata i suoi trascorsi politici.

“La scelta del candidato sindaco – dice il commissario di Forza Italia, Alicata – non viene fatta in funzione della eventuale, futura campagna elettorale dell’onorevole Ternullo ma degli interessi del partito e della coalizione. Ancora, risulta risibile e strumentale il riferimento alla passata militanza, e quindi al presunto tradimento di Forza Italia, da parte dell’onorevole Cannata. Un po’ come il bue che dice cornuto all’asino, considerato che l’on. Ternullo avrebbe “tradito” i Popolari e Autonomisti siciliani, per approdare, peraltro ben accolta, in Forza Italia”.