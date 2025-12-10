Un cadavere è stato trovato nelle acque di Siracusa intorno alle 16.15. Ad accorgersi del corpo senza vita, che galleggiava a ridosso della scogliera nella zona della Mazzarrona, a nord di Siracusa, non molto distante dalla Baia di Santa Panagia, è stato un passante che ha dato l’allarme.

I soccorritori

Le motovedette della Guardia costiera di Siracusa si sono recate su quella porzione di mare per il recupero del corpo ed alle operazioni sono impegnate anche le squadre dei vigili del fuoco. Ci vorrà del tempo per l’identificazione del cadavere, frattanto la Procura di Siracusa è stata informata del ritrovamento della salma.