Il caldo che sta stringendo in una morsa Siracusa ha scatenato diversi focolai a ridosso delle abitazioni. Le fiamme si sono concentrate in particolare nella zona nord della città, la Protezione civile ha chiesto la chiusura di una strada, via Franca Gianni, perché le fiamme si sono propagate su due fianchi e la visibilità è scadente, per cui ci sono gravi pericoli per i mezzi in transito.

Le auto in fiamme

Fiamme anche nelle aree limitrofe, come in via Cassaro ed in via Ferla dove due auto parcheggiate vicine alle sterpaglie sono state attaccate dalle fiamme. C’è stato anche un pericoloso intervento di spegnimento da parte dei proprietari dei mezzi, dissuasi dalle urla dei residenti.

Black out elettrici

Si sono verificati, nel corso della giornata, dei black out elettrici, come nella zona di viale Zecchino, una delle più popolose, inoltre si registrano dei disagi sulle linee internet.