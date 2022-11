bloccato sulla siracusa-catania

Aveva deciso di smorzare la monotonia della guida in autostrada del suo camion accompagnandosi e sorseggiando alcolici un camionista che è stato bloccato e sanzionato dalla Polstrada Siracusa.

Secondo quanto emerge nella ricostruzione dell’accusa, l’uomo, che stava percorrendo la Siracusa-Catania, avrebbe effettuato un sorpasso azzardato che non è passato inosservato ad una pattuglia che, dopo averlo inseguito, lo ha costretto a fermarsi per un controllo.

Si è compreso subito che aveva bevuto alcolici, peraltro nel mezzo c’erano svariate bottiglie. Nel corso degli accertamenti, gli agenti della Polizia stradale hanno scoperto che il camionista, che avrebbe dovuto affrontare un lungo viaggio fino al cuore dell’Europa si sarebbe portato una buona scorta di cibo ed alcool

Al termine degli accertamenti, l’autista è stato sanzionato per guida in stato di ebrezza alcolica oltre ad essere segnalato per la revisione della patente di guida.