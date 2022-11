Due persone positive all’assunzione di sostanze stupefacenti segnalate alla Prefettura. Un giovane denunciato in quanto sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcoolica in misura eccedente il doppio del limite massimo consentito dalla legge. Era anche senza patente di guida in quanto mai conseguita. E’ il bilancio dei servizi notturni da parte della Polizia Stradale di Caltagirone nell’ambito delle azioni di contrasto alle stragi del sabato sera.

Positivo è stato il bilancio del servizio

I controlli sono stati estesi anche ad altre ipotesi d’infrazione di norme al Codice della Strada: sono state così elevate contravvenzioni per un totale di 1.500 euro e sono stati decurtati 42 punti nei confronti di conducenti indisciplinati per violazioni comportamentali prevalentemente attinenti alla sicurezza della guida.

I controlli della polizia stradale nel fine settimana

Il fenomeno delle “Stragi del Sabato sera” è tutt’ora di tristissima attualità, se si considera che le cronache nazionali riportano fin troppo frequentemente notizie drammatiche di incidenti, che molto spesso si verificano in ore notturne e che comportano un pesante tributo di giovani vite umane. Vengono, pertanto, predisposti specifici servizi notturni da parte della Polizia Stradale, che hanno la finalità di costituire non solo un fattore deterrente ma sono anche occasioni per offrire un momento educativo ai giovani conducenti, che vengono sollecitati a seguire le corrette vie di una guida prudente, senza peraltro rinunciare allo svago ed al divertimento.

I controlli lungo le strade della movida

In quest’ottica, anche il Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” di Catania, uniformandosi a precise direttive ministeriali, predispone l’esecuzione di servizi in tutto il territorio di propria competenza. Nel corso degli ultimi giorni i controlli sono stati effettuati nella zona di Caltagirone ove il personale del Distaccamento Polizia Stradale ha effettuato una serie di controlli mirati lungo le principali vie del centro abitato. Con l’ausilio del personale dell’Ufficio Sanitario della Questura di Catania, si è proceduto al controllo dei conducenti al fine di accertarne l’eventuale stato di alterazione psico-fisico dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti o di alcol, per mezzo di specifici esami che vengono effettuati direttamente su strada.