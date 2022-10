Sei locali multati e chiusi per cinque giorni. E’ il bilancio dei controlli della polizia municipale dell’ultimo week end a Palermo. I controlli hanno permesso di sospendere l’evento musicale non autorizzato e riportate la serenità tra i residenti.

“Anche in questo fine settima la polizia municipale Palermo su mio indirizzo ha effettuato i controlli ormai sempre più permanenti sul rispetto delle norme e regole per la qualità della vita delle persone e per la bellezza dello spazio pubblico”, scrive l’assessore Maurizio Carta.

“Secondo il piano di intervento definito dal comandante Margherita Amato e dal commissario Benny Cassarà sono stati effettuati sei controlli ad altrettanti locali della città, che hanno prodotto l’immediata sospensione dell’evento di disturbo e l’applicazione di misure sanzionatorie specifiche, nonché la richiesta delle misure di sanzione coatta di chiusura per cinque giorni (con l’assessore Forzinetti stiamo lavorando a procedure con maggiore impatto)“.

“Non un atteggiamento vessatorio ma controllo qualità della vita”

Questi, però, non sono i soli interventi portati a termine perché i controlli sono stati effettuati anche a in piazza Fonderia dove: “il controllo ha permesso di evitare i comportamenti illeciti che offendevano il luogo e le persone. Dal mio insediamento sono stati effettuati più di 50 controlli con emissione di sanzioni! Non si tratta di un atteggiamento vessatorio da parte nostra, ma di un controllo della qualità della vita a beneficio degli esercenti che rispettano le regole e dei residenti che hanno diritto al benessere quanto le persone a divertirsi senza conflitto tra i due diritti. La cultura della legalità non ha scale, agisce nel grande problema ma anche nel piccolo, si esercita con azioni di alto impatto, ma anche con micro-azioni quotidiane“.

E conclude: “Il governo di una città è anche una pedagogia quotidiana che migliora i comportamenti di tutti a beneficio del bene comune, io, il Sindaco Roberto Lagalla e l’intera Giunta ci crediamo sinceramente e chiediamo la collaborazione di tutta la comunità per ottenere risultati stabili e duraturi“.