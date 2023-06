i problemi a siracusa

Nella settimana più calda del 2023 scoppia il problema idrico a Siracusa. Il gestore del servizio, la Siam, in una nota diffusa sui suoi canali social fa sapere che in Ortigia si segnalano disagi, in particolare carenza idrica e bassa pressione, “dovuta al livello basso del serbatoio, che tarda a riempirsi a causa dei troppi prelievi di acqua laddove il servizio è regolare” spiega l’impresa.

La perdita nel serbatoio

“Dopo una perdita riscontrata tra venerdì e sabato e riparata tempestivamente dalle nostre squadre, il serbatoio che serve Ortigia non è ancora riuscito a raggiungere il livello ottimale, complice il caldo e l’afflusso di persone sull’isola (con conseguente maggiore consumo di acqua). Il problema dovrebbe risolversi nel primo pomeriggio” rassicura l’azienda.

Gli altri disagi

Non ci sono problemi d’acqua solo Ortigia, infatti alcuni utenti segnalano dei disagi nella zona nord, nel quartiere Grottasanta ed alla Borgata.

Le segnalazioni a Grottasanta ed alla Borgata

“Mi sa che da tempo la pressione è bassissima ovunque per esempio zona viale Tunisi bollette regolarmente arrivate e per farci la doccia dobbiamo attendere orari notturni” riferisce una residente.

“Zona borgata bassissima pressione da venerdì” spiega un altro utente, segnalando il problema in via Gorizia e in via Monfalcone.

La dispersione record in Italia

Secondo uno studio di Utilitalia, la federazione che riunisce le aziende speciali operanti nei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia elettrica e del gas, la dispersione idrica a Siracusa si aggira intorno al 67 per cento.

La società mista

La gestione del servizio idrico, per legge, sarà su scala provinciale. L’Ati, assemblea territoriale idrica, che riunisce tutti i Comuni del Siracusa, rappresentati dai rispettivi sindaci, aveva prima deliberato per un gestore interamente pubblico ma nei mesi scorsi i primi cittadini hanno cambiato idea, virando su una società mista a maggioranza pubblica. Secondo i sindaci, gli enti locali non hanno competenze e risorse per poter gestire un servizio così delicato.

Bando europeo, ci sarà anche Siam

L’Ati, dopo aver votato per la società mista, è stata commissariato dalla Regione. Il commissario ha inviato ai Comuni il cambio dello Statuto e poi procederà alla gara d’appalto per l’individuazione del socio privato.