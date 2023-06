Caos Centrodestra, Carta (Mpa), “Cannata cerca pretesto per rompere, rispetti i patti”

27/06/2023

“E’ surreale il contenuto dell’intervista rilasciata dall’onorevole Cannata a BlogSicilia“. Lo afferma il parlamentare regionale del Mpa, Giuseppe Carta, che replica così al deputato nazionale di FdI, Luca Cannata. Al centro dello scontro tra i due leader del Centrodestra, la presidenza del Consiglio comunale di Siracusa.

I numeri in Consiglio dicono che il Centrodestra, seppur battuto nella corsa a sindaco, avrebbe la possibilità di fare eleggere un proprio esponente. FdI e Forza Italia puntano su Ferdinando Messina, il Mpa rivendica quella carica.

“Ci sono dei patti scritti, presidenza al Mpa”

“Prima delle elezioni, i partiti della coalizione di Centrodestra hanno sottoscritto un patto che prevede l’attribuzione al Mpa della presidenza del Consiglio. Ecco, io chiedo agli alleati il rispetto degli accordi: noi siamo stati leali, votando Ferdinando Messina al primo ed al secondo turno” dice a BlogSicilia il parlamentare regionale del Mpa.

“Ecco come andata”

Secondo Carta, il Mpa non ha battuto ciglio sulle richieste di FdI in merito alla composizione della giunta indicata da Messina, ottenendo più assessori, nonostante poi, ad urne chiuse, la rappresentanza in Consiglio è stata la stessa.

“Noi ci siamo comportati sempre bene, anzi, sotto questo punto di vista, abbiamo anche rischiato dal punto di vista politico, in quanto, pur avendo la stessa rappresentanza in Consiglio di Fratelli d’Italia, abbiamo ottenuto meno esponenti nella giunta indicata da Messina. In questo caso, il Mpa non ha detto nulla, ha rispettato l’accordo, allo stesso modo chiediamo ora agli alleati di fare la stessa cosa. Non è che stiamo chiedendo la luna, esiste un accordo firmato da tutti i partiti, per questo ritengo surreali le parole usate da Cannata”.

“Noi sempre fedeli, altri erano in vacanza”

“In merito alla prova di infedeltà paventata da Cannata, innanzitutto la provi. Dia un dato numerico – aggiunge Carta – in cui emerge in che modo il Mpa abbia potuto pianificare il voto disgiunto. E’ davvero surreale tutto questo. E poi dico una cosa: noi, in occasione dello spoglio e nelle giornate precedenti eravamo a Siracusa, altri esponenti di spicco di fdi erano in vacanza. Non mi va di prendere lezioni da persone che, invece, di aiutare fino all’ultimo la coalizione a vincere, era in località esotiche”.

Cannata cerca pretesto per rompere

“Io penso che l’onorevole Cannata cerca un pretesto per rompere, evidentemente perché teme il Mpa, questa è la verità. Noi vogliamo, invece, la coalizione unità ed il rispetto dei patti, sottoscritti prima che si votasse” conclude Carta.