attacco di italia e mangiafico lo segnala al corecom

Diventa incandescente la campagna elettorale verso il ballottaggio di domenica e lunedì prossimi per il sindaco di Siracusa. Un attacco durissimo è stato lanciato da Francesco Italia, primo cittadino uscente a capo di una coalizione civica, contro lo sfidante, Ferdinando Messina, esponente del Centrodestra.

L’affondo di Italia a Messina

Italia richiama un punto del programma elettorale del rivale, in merito al lavoro, e “sostanzialmente Ferdinando Messina sta promettendo ai dipendenti delle aziende esterne che svolgono servizio di supporto all’Ente che verranno assunti dal Comune” dichiara Italia.

“Servono concorsi”

Secondo quanto sostenuto da Italia, “Messina vorrebbe approfittare del desiderio di alcuni dipendenti delle aziende esterne di diventare dipendenti pubblici per superare lo stato di precarietà in cui vive qualunque dipendente di un’azienda privata – spiega il primo cittadino di Siracusa. Non è possibile. Nessuna legge lo consente. Per diventare dipendenti pubblici è necessario vincere un concorso pubblico ad eccezione di alcune categorie per cui è prevista una

specifica deroga dalle leggi. “Non esiste nessuna legge che agevola o privilegia l’assunzione di dipendenti di aziende

private che svolgono servizi di supporto per le amministrazioni pubbliche”.

“Messina smentisca”

Il sindaco uscente lancia un appello al suo rivale. “Chiediamo la smentita ufficiale da parte di Messina di questo

punto di programma perché, essendo irrealizzabile e contrario a ogni norma di legge, non può essere realizzabile” chiosa Francesco Italia.

Mangiafico segnala al Corecom uso pagina social di Italia

Michele Mangiafico, indicato assessore della giunta di Ferdinando Messina, ha annunciato la segnalazione al Corecom ed all’Agcom in merito all’uso della pagina social di Francesco Italia.

“Nel pomeriggio di oggi, dopo il caso di utilizzo “misto” della pagina social “Francesco Italia Sindaco”, – spiega Michele Mangiafico, leader del movimento Civico 4 – pretestuosamente utilizzata dal candidato Sindaco Francesco Italia per comunicare ai 33 mila follower del Sindaco in carica sia le informazioni istituzionali del Comune (in luogo della pagina “Comune di Siracusa”) sia la propaganda elettorale e gli attacchi agli avversari politici, “Civico4” ha trasmesso una pec al Corecom e all’Agcom” .