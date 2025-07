Mano tesa dell’area Schlein riconducibile all’ex presidente della Provincia, Bruno Marziano, alla componente, anch’essa legate alla segretaria nazionale, legata all’ex deputato regionale, Mario Bonomo, per provare ad uscire dall’impasse e nominare il segretario del Pd di Siracusa.

Lo stallo

Una scelta condivisa tale da evitare il ballottaggio tra Maria Grazia Ficara, candidata di Marziano, della dirigente nazionale, Marika Cirone Di Marco, e dell’area del capogruppo al Consiglio, Massimo Milazzo, ed Alessandro Dierna, legato a Bonomo, ai Giovani democratici, ai Left wing ed alla componente di Spada, che, al congresso del 30 maggio hanno raggiunto gli stessi voti dopo il ricorso accolto dal commissario per il congresso regionale, Nico Stumpo, che ha annullato le preferenze online.

Il documento

In un documento congiunto, firmato dallo stesso Marziano e da Salvo Adorno, Cristina Chindemi, Davide Fronterrè, Salvo Genovese, Massimo Milazzo, Glenda Raiti, e Francesca Silluzio, componenti della direzione regionale del Pd, viene indicata una road map da percorrere insieme.

“Una candidatura terza”

“La strada di generosità e unità che si può percorrere è quella di condividere insieme una candidatura terza, con una sintesi delle due mozioni presentate, così da superare l’attuale clima e ricomporre la maggioranza, eventualmente allargandola, in un quadro veramente unitario con la minoranza” si legge in uno stralcio della lunghissima lettera.

Il profilo del candidato terzo

Gli autori del documento, nel ringraziare la propria candidata, Maria Grazia Ficara, “per la sua disponibilità e per il contributo di generosità che ha profuso in tutti questi anni” hanno indicato un identikit del candidato su cui convergere che deve essere “pescato” all’interno della maggioranza congressuale.

Secondo l’area riconducibile a Marziano, candidati allo scranno del Pd di Siracusa devono avere le seguenti caratteristiche: “oltre ad essere presenti nella segreteria Gerratana, siano stati proposti da sostenitori di Alessandro Dierna nell’assemblea provinciale e che abbiano sostenuto la candidatura a segretario cittadino di Alessandro Dierna”.

La proposta Costa

Contestualmente, gli stessi componenti della direzione regionale del Pd hanno proposto il nome di “Vincenzo Costa, ove lo stesso fosse disponibile, o di altri e altre militanti con qualificato profilo assimilabile, da invitare insieme caldamente e da incoraggiare a dare un contributo importante per l’unità del Partito”.

Affidiamo la proposta a Gerratana

“Servono, sinceri, generosi, trasparenti e concreti passi in avanti, come quelli qui sommariamente tracciati, con il contributo e il buon senso di tutte e di tutti. Affidiamo questa proposta al Segretario provinciale affinchè voglia presto condurre un’iniziativa in tal senso” si legge nel documento.