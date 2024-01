la festa per salutare il 2024

Già qualche ora prima della mezzanotte, piazza Duomo, in Ortigia, a Siracusa, era colma di persone per salutare il 2023.

In attesa del nuovo anno, davanti a circa 3 mila persone, si sono esibiti sul palco le band e gli artisti per scaldare il pubblico, per nulla infreddolito nonostante le temperature per nulla primaverili. Tantissimi giovani che hanno preferito cenare presto con le famiglie per poi abbondonarsi alla notte brava, magari con un po’ di alcool in corpo.

Malore per una ragazza, mix di droga e alcool

Ma ci sono stati anche momenti di grande apprensione, in quanto, intorno alle 2, una ragazza ha avvertito un malore perché, stando ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, avrebbe ingerito alcool e droga, per cui si sarebbe sentita male. E’ stata soccorsa ma le sue condizioni non sarebbero gravi ma c’è stato molto spavento da parte degli amici, che erano lì con lei, e dei parenti, avvertiti del malore della giovane.

La sicurezza

Sotto l’aspetto della sicurezza, è andata molto bene, come confermato dal comando provinciale dei carabinieri, per cui non ci sono stati interventi per liti o risse. Il dispositivo, predisposto nei giorni scorsi dalla Questura di Siracusa, ha funzionato: sono stati presidiati i punti sensibili, in particolare in Ortigia, i controlli sono stati naturalmente organizzati in altri Comuni, soprattutto in quelli con una forte concentrazione di persone, come Noto ed Augusta.

“Tutto sotto controllo” dice assessore alla Polizia municipale

“La serata – spiega l’assessore alla Polizia municipale di Siracusa, Giuseppe Gibilisco – è stata tutto sommato tranquilla, certo c’erano dei ragazzi brilli ma non ci sono stati episodi di violenza o che hanno destato particolare preoccupazione, a parte l’episodio di quella ragazza. Il lavoro della Polizia municipale, così come quello di tutte le forze dell’ordine, è stato encomiabile anche perché, dobbiamo ricordarlo è stato svolto in occasione dell’ultimo dell’anno, con tanta gente in giro, per cui ritengo davvero di dover ringraziare chi ha lavoro per garantire la sicurezza della città”.