in piazza duomo

A Siracusa il conto alla rovescia verso l’arrivo del 2024 inizierà alle 23 di domani e avverrà, come da tradizione nella cornice inimitabile di piazza Duomo. Ad animarlo saranno una cantante affermata nel panorama nazionale, due conosciuti gruppi siciliani, due dj, un vocalist e un fuori programma affidato a un siracusano enfant prodige della musica.

Il conto alla rovescia

Con la conduzione di Mimmo Contestabile, voce radiofonica e sperimentato intrattenitore del Capodanno in piazza Duomo oltre che di tanti altri eventi, i siracusani potranno iniziare a ballare già un’ora prima della mezzanotte con una sequenza di brani che prepareranno il pubblico all’esibizione dei Soul Cakes prevista per le 23,30.

Il batterista di 7 anni

Il gruppo suonerà fino a poco prima delle 24 perché il compito di condurre il pubblico fino all’inizio del nuovo anno è stato affidato al talento del giovanissimo Alessandro Massimo Baviera, batterista di 7 anni appena e già noto al pubblico televisivo per la sua fortunatissima partecipazione, a soli 5 anni, a “Tu si que vales”.

Gli altri artisti

Fatti saltare i tappi dalle bottiglie di spumante, la nottata vivrà il suo momento più atteso con Tecla, nata a Varese da papà floridiano e mamma solarinese. Vincitrice nel 2019 di Sanremo Young e di altri premi nazionali, Tecla a soli 19 anni si misura anche con la recitazione. È suo il brano “8 marzo” di grande attualità in un momento in cui le donne sono sempre più impegnate contro i femminicidi. A seguire, gli Shakalab, gruppo conosciutissimo della scena reggae e hip hop siciliana che fa dell’uso del dialetto uno dei punti forza. Infine, toccherà ai dj set di Lino Bottaro e Giulio Licata e al vocalist Michael Arsì il compito di scegliere la colonna sonora dei siracusani per le prime ore del 2024.

Sindaco, “non avute risorse come altre città”

“Il Capodanno a Siracusa – dice il sindaco Francesco Italia – è stato realizzato con le sole risorse del Comune, a differenza di tante altre città siciliane che hanno beneficiato del supporto economico della Regione. Ciò però non ci ha impedito di ingaggiare artisti di svariati generi musicali, prelevati dal novero di talenti di cui, fortunatamente, la Sicilia è ricchissima. Siamo felici di avere messo un palco a loro disposizione per esibirsi davanti a migliaia di persone in una città bellissima e in una pizza unica”