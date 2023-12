Gli eventi del 31 dicembre

E’ ufficialmente iniziato il countdown per dare il benvenuto al nuovo anno. Dopo i mercatini natalizi sparsi per la città, musica tra le vie del centro e luminarie fra i vicoli cittadini, ci si prepara alla notte di San Silvestro con musica e divertimento. Numerose iniziative sono state organizzate in città, tra cenoni con veglione, musica live e dj set per rendere la notte di Capodanno degna di memoria: dal concertone in piazza con Elodie al trekking sui Nebrodi, la scelta è vasta. Di seguito vi segnaliamo alcune alternative.

Il concerto il piazza Castelnuovo

Ormai da mesi si contano i giorni che separano Palermo dal capodanno più atteso: San Silvestro in piazza. Quest’anno il motivo di così tanta agitazione è la presenza di Elodie, regina del pop italiano, artista multiplatino e interprete di alcuni dei brani di maggior successo dagli ultimi anni. Musica e intrattenimento animeranno la piazza dalle ore 21 trasformando la piazza in arena in festa.

A calcare il palco di piazza Castelnuovo anche i talentuosi giovani musicisti che faranno da colonna sonora agli artisti che si susseguiranno sul palco: Samuele Palumbo, violinista vincitore di tu si que vales, l’orchestra e il quartetto di Antonio Zarcone accompagnati dalle voci soliste di Daria Biancardi, Pamela Barone, Samaritano, Giuliano Di Liberto. Poi ancora artisti giovanissimi come Marlo, classe ’98, Giulio Rizzello, Peppe Lana, Pridea e tanti altri.

Capodanno al Teatro Massimo

Ad ospitare l’ultimo dell’anno è la sala delle Volte del teatro Massimo. Un’atmosfera di magia attraverso ologrammi e luci soffuse per rendere la serata degna di nota: cena spettacolo alla sala dei dipinti e poi festa con djset ai giardini del massimo. Tre i pacchetti possibili: cena in Sala dei Dipinti dalle 20.00 con accesso all’after party 240 euro bevande incluse, cena in Sala delle volte dalle 20.00 con accesso all’after party 210 euro bevande incluse, ingresso dopocena 60 euro a persona con una consumazione gratuita.

Cena nella sala Belle Epoque, Villa igiea

Cena con menù esclusivo e location in stile Rocco Forte Hotels. Cena nella sala Belle Époque, con musica dal vivo dallo swing al blues, tre i pacchetti: aperitivo, cena e after 395 euro a persona, vino compreso.

Cenone di Capodanno all’Igiea Terrazza Bar, all’insegna della musica, del buon gusto e dell’eleganza, con l’esibizione del crooner e cantautore siciliano Daniele Guastella e l’accompagnamento al sax di Vincenzo Gervasi 220 euro a persona: 4 portate, vini esclusi e accesso al party dopocena.

Dopocena party al Ristorante Florio con il Dj set di Max De Martino, accompagnato dal sax di Ciro Pusateri. Una speciale selezione musicale degli anni 80/90/2000: 50 euro a persona con un bicchiere di champagne Perrier-Jouët all’arrivo.

San Silvestro alle terrazze del sole

Nel cuore pulsante di Palermo, un’altra iniziativa per festeggiare il primo dell’anno è stata organizzata alle Terrazze del Sole, una location a due passi dai Quattro Canti. Le Terrazze del Sole si trasforma in un palcoscenico di festa per accogliere l’anno nuovo con uno show artistico sulle note degli anni 80 presentato da Palermo Festival con a seguire un dj set a cui è possibile accedere anche senza partecipare al cenone.

Tre i pacchetti: cenone e live show, con una drink card per il dj set 150 euro, after party dalle 00.30 con consumazione inclusa 45 euro (per i primi 100), 60 euro per i biglietti rimanenti.

A villa Filippina, il “supernovaparty”

Il party avrà inizio già da mezzogiorno, per permettere agli ospiti di poter assistere allo show in the square “white bubbles”, spettacolo dedicato a tutta la famiglia ad ingresso libero. Poi, cenone, festa, musica live e dj set per dare il benvenuto al nuovo anno.

Altri eventi

Per gli amanti della natura, c’è chi può fare trekking sui Nebrodi, oppure scegliere alternative meno dispendiose ma comunque valide: Pescaria Alcolica propone un 31 dicembre ricco di divertimento, buon cibo e bella musica. Menù a base di pesce (dall’antipasto al dolce, inclusi cotechino e lenticchie) con ostriche, salmone, gamberi, tartare di tonno e ravioli di cernia. Ad invitare è soprattutto il prezzo: 65 euro.

Teranga e Tudo da Ciwara per un capodanno ricco di piatti saporiti e danze sensuali. Cultura, cibo e musica africana nel mercato più celebre della città. Cenone 60 euro.

Trombetta 2024, organizzato da Botanico: due Dancefloor coperti e riscaldati immersi nel verde, powerfull sound system con i migliori dj palermitani. In consolle fino alle 6 del mattino: Mapa, Camallo, Nunzio Borino, Federico Ippolito, Eva Ernst, Manuold, Giuseppe Palermo, Monica Venturella, Marco Horn, VLG, Mauro Sgro e Danilo Signorino in Beat Coins, NTNTN aka Angelo Sicurella live

Mezzanotte, organizzato da Popshock, ai Candelai dalle 23.00 alle 6.30 del mattino. I biglietti costano 30 euro (con drink), 45 (con 3 drink) e 50 (4 drink inclusi). Ai Cantieri Culturali alla Zisa c’è Working class year 2024, organizzato da Beat Full. L’after più “a portata di tasca” per chi ci ripensa all’ultimo secondo.

Ma il capodanno più alternativo di tutti è fuori città, sui Monti Nebrodi, tra laghi e boschi incontaminati, con un cenone in baita di montagna, tra intrattenimento, musica live e dj set. È la proposta – quasi sold out – di Sicily outdoor adventure, un gruppo di ragazzi amanti del trekking che dal 2018 organizza attività di hiking, trekking e body rafting nell’Isola.

Like this: Like Loading...