Nessuna ordinanza comunale per vietare l’esplosione dei botti di Capodanno. Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha scelto di non firmare un provvedimento restrittivo sull’uso dei fuochi pirotecnici, spiegando le ragioni della decisione nel corso dell’incontro di fine anno con i giornalisti.

La scelta

Una scelta che il primo cittadino definisce di responsabilità istituzionale, legata soprattutto all’impossibilità concreta di far rispettare un divieto generalizzato. “Ho fatto una scelta precisa – ha dichiarato – non perché siamo affezionati ai botti o perché ci piacciono, ma per rispetto verso i cittadini e verso l’istituzione che rappresentiamo. Per me è inconcepibile firmare un’ordinanza che nessuno, in nessuna città, è davvero in grado di far rispettare”.

“Non voglio prendere in giro nessuno”

Il sindaco ha riferito di aver affrontato il tema anche con diversi cittadini che, nelle ultime settimane, avevano chiesto un intervento più duro contro i botti, per ragioni di sicurezza, tutela degli animali e quiete pubblica. “Se firmassi il divieto – ha aggiunto – riceverei tanti applausi e apprezzamenti da una larga fetta della popolazione. Ma non voglio prendere in giro nessuno. Nutro rispetto per i colleghi che firmano queste ordinanze, tuttavia fino a quando non esisterà un sistema efficace per impedire davvero l’uso dei botti, non sottoscriverò provvedimenti che restano solo sulla carta”.