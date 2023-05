la denuncia di italia viva

“Le notizie provenienti dal carcere di Augusta sono terrificanti: morti per sciopero della fame, arresti per traffico di droga e introduzione di cellulari all’interno della struttura, il tutto in pochissimi giorni. Lo stato dov’è? Chi ha responsabilità rispetto agli incresciosi fatti che stanno avvenendo?” .

I due episodi nel carcere di Augusta

Lo afferma il coordinatore provinciale di Italia Viva Siracusa e consigliere comunale di Augusta Manuel Mangano in merito ai due episodi di cronaca che hanno interessato il carcere di Augusta: prima la morte di due detenuti in ospedale per le conseguenze dello sciopero della fame e poi il traffico di droga e di telefoni emerso nell’inchiesta della Dda di Catania e culminata con 11 arresti della Guardia di finanza.

“Denunciato condizioni precarie”

“Già in passato avevamo posto l’attenzione – dice Mangano – sulle condizioni inaccettabili in cui i detenuti erano costretti a vivere e le enormi difficoltà che gli agenti della polizia penitenziaria incontravano nello svolgere il loro servizio. Insieme all’On. Davide Faraone, il 10 settembre 2021, ci recammo in visita nella struttura per valutarne le condizioni, e già in quell’occasione constatammo il totale abbandono della struttura e la mancanza di quei servizi essenziali finalizzati a garantire una qualità di vita decente. Rinnoviamo la nostra preoccupazione – conclude Mangano – e per questo abbiamo appena presentato un’interrogazione parlamentare urgente sul tema, non rimarremo a guardare. Vi terrò aggiornati sugli sviluppi”.

“Detenuti suicidi” dice sindacato polizia penitenziaria

“La grande attenzione mediatica sulle condizioni di salute di Alfredo Cospito, l’anarchico sottoposto al 41 bis, protagonista di un prolungato sciopero della fame, è di colpo caduta di fronte alla morte nel carcere di Augusta, nel giro di un mese, di due detenuti anche loro in sciopero della fame. Per noi invece le vicende meritano la stessa attenzione e fanno salire il numero dei suicidi dei detenuti, che dall’inizio dell’anno sono 17 per un totale di 45

decessi (sono stati 84 i suicidi e 203 i decessi nello scorso anno”. Così Aldo Di Giacomo, segretario S.PP., per il quale “anche i due decessi ad Augusta sono da considerare suicidi.