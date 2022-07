la denuncia del sappe

E’ scontro tra il Sappe, un sindacato di Polizia penitenziaria, ed il Provveditore regionale in merito al Fesi, fondo di efficienza dei servizi Istituzionali destinato alle Forze armate italiane e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Che, in parole povere, è un aumento in busta paga per il personale.

La trattativa conclusa a maggio

Secondo quanto sostenuto dal segretario provinciale del Sappe, Salvatore Gagliani, la trattativa, relativamente agli agenti in servizio al carcere di Augusta, era stata definita nel maggio scorso, alla presenza di una sola sigla sindacale, il Sappe, mentre le altre avevano deciso di non partecipare, salvo poi presentare ricorso.

Nuovo tavolo voluto dal Provveditore

L’istanza è stata, sostanzialmente, accolta dal Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, Cinzia Calandrino, che, secondo quanto fa sapere il segretario del Sappe, ha sollecitato la direzione del carcere di Augusta a riaprire le trattative per il Fesi, congelando gli accordi sottoscritti nel mese di maggio.

“Lese le prerogative del direttore del carcere”

Per il segretario del Sappe, la decisione del Provveditore lede “i legittimi poteri e le responsabilità del direttore di Augusta”, per cui “denunciamo l’illegittimità nell’annullare la trattativa del maggio 2022 con l’ordine di riaprire il tavolo negoziale, che tra l’altro aveva termini di tempo, indicati dal Provveditore stesso, che non potevano essere superati”.

Il Sappe annuncia azione di protesta

Per Gagliani, questa situazione crea “un danno alla categoria dei poliziotti che sono negli uffici, a cui era stato riconosciuto il 15% della somma destinata (48.496,65), cioè 5.000,00 miseri euro”. La vicenda, secondo il Sappe, non finisce qui, perché saranno programmate azione di protesta al fine di ripristinare gli accordi del maggio scorso.

Inoltre, “essendo un accordo chiuso a maggio, chiederemo che la segreteria generale di Roma si attivi con suo legale, non escludendo di scendere in piazza” conclude il segretario provinciale del Sappe.