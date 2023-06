l'udienza in tribunale

Il gip del Tribunale di Siracusa ha convalidato l’arresto di Paolo Sbriglio, il 25enne siracusano trovato in possesso di oltre 3 kg di cocaina, nascosti in uno zaino, e di altre dosi di droga nonché di due pistole rinvenute in casa.

Scarcerato dal gip

Al termine dell’udienza, l’indagato, assistito dall’avvocato Natale Vaccarisi, è stato scarcerato e condotto nella sua abitazione, agli arresti domiciliari.

Il giovane, secondo quanto emerso nelle indagini dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa, era stato fermato in via Testaferrata, a due passi dall’ospedale Umberto I di Siracusa: aveva con se uno zaino con quell’ingente quantitativo di coca purissima, suddivisa in lamelle pressate e inserita in contenitori sottovuoto per sfuggire al fiuto dei cani antidroga.

Il ruolo di corriere

Il 25enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha, però, rilasciato delle dichiarazioni spontanee, affermando che il suo compito sarebbe stato solo di prendere quello zaino per trasferirlo in un altro posto, ammettendo, sostanzialmente, che, in questa vicenda, ha vestito i panni del corriere.

La vendita di droga per mantenersi

In merito alla presenza di droga nella sua abitazione, marijuana e hashish, l’indagato ha sostenuto che, essendo disoccupato, avrebbe avuto bisogno di soldi, per cui quella quantità di stupefacenti nel suo appartamento avrebbe dovuto venderla per guadagnare del denaro che gli sarebbe servito per mantenersi. Sulla presenza di armi, invece, non ha fornito alcuna spiegazione.

I dati dei carabinieri sul traffico di droga

Nel corso della festa per i 209 anni dell’Arma dei carabinieri, il comandante provinciale, Gabriele Barecchia, ha fornito i dati sull’attività di contrasto al traffico di stupefacenti in un anno. “L’attività antidroga ha, ancora una volta, costituito importante componente dell’attività operativa, consentendo il sequestro di oltre kg. 49 di stupefacenti che se venduti al dettaglio avrebbero fruttato oltre 1,7 milioni di euro, e l’arresto di 66 soggetti, nonché l’individuazione di 392 persone dedite all’assunzione di droghe, per lo più giovani, segnalati alle Prefetture di residenza” ha detto il colonnello dei carabinieri.