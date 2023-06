trovate armi in casa

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato un 25enne, trovato in possesso di un ingente quantitativo di cocaina e armi da fuoco. Nel corso di un controllo scattato in via Testaferrata, a due passi dall’ospedale Umberto I, i militari si sono accorti di quel giovane che portava con se una zainetto rosa, di quelli usati dai bambini.

Il carico di droga nello zaino

Quando è stato fermato ha detto che non era suo e non sapeva cosa vi fosse dentro. A quel punto, i militari hanno ispezionato lo zaino al cui interno hanno rinvenuto oltre 3 kg di cocaina purissima suddivisa in lamelle pressate e inserite in contenitori sottovuoto per sfuggire al fiuto dei cani antidroga.

Valore di 300 mila euro, armi in casa

Lo stupefacente, una volta “tagliato” e suddiviso in dosi, avrebbe garantito un ricavo di circa 300.000 euro. La successiva perquisizione domiciliare presso la residenza dell’uomo ha permesso di sequestrare anche due pistole, marijuana e hashish, in parte già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio.

Va in carcere

L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Cameriere spacciatore a Marzamemi

Un giovane di 19 anni aveva un doppio lavoro: cameriere in una panineria di Marzamemi e spacciatore di cocaina. Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia mche hanno denunciato il ragazzo che era seguito da giorni per via delle sue frequentazioni, in quanto alcuni tossicodipendenti di Pachino avrebbero avuto frequenti incontri con lui.

Le indagini

Tra un panino ed un altro, avrebbe piazzato le dosi da vendere ai clienti ma non sapevano che era finito sotto il tiro dei poliziotti che hanno atteso prima di entrare in azione.

Il sequestro

Forse, il 19enne si sarebbe accorto dell’arrivo degli agenti, per questo avrebbe provato a nascondere la droga dentro un pacchetto di sigaretta: una mossa non sfuggita agli inquirenti che hanno prelevato il pacchetto, dentro cui c’erano 5,4 grammi di cocaina e la somma di 250 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.