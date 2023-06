indagine della polizia

Un giovane di 19 anni aveva un doppio lavoro: cameriere in una panineria di Marzamemi e spacciatore di cocaina. Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia mche hanno denunciato il ragazzo che era seguito da giorni per via delle sue frequentazioni, in quanto alcuni tossicodipendenti di Pachino avrebbero avuto frequenti incontri con lui.

Le indagini

Tra un panino ed un altro, avrebbe piazzato le dosi da vendere ai clienti ma non sapevano che era finito sotto il tiro dei poliziotti che hanno atteso prima di entrare in azione.

Il sequestro

Forse, il 19enne si sarebbe accorto dell’arrivo degli agenti, per questo avrebbe provato a nascondere la droga dentro un pacchetto di sigaretta: una mossa non sfuggita agli inquirenti che hanno prelevato il pacchetto, dentro cui c’erano 5,4 grammi di cocaina e la somma di 250 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Blitz a Siracusa

Gli agenti di polizia di Siracusa hanno arrestato un uomo di 33 anni, siracusano, trovato in possesso di 360 dosi di cocaina, hashish, marijuana e crack pronte per essere cedute. Il blitz è avvenuto in viale dei Comuni, una delle principali piazze dello spaccio di Siracusa.

L’area di viale dei Comuni

Negli ultimi anni, viale dei Comuni è diventata una della principali aree per il traffico di sostanze stupefacenti. In una recente inchiesta della Procura di Siracusa e dei carabinieri del comando provinciale, è emerso che un ruolo di primo piano l’avrebbe un gruppo, destinatario di una misura cautelare per droga ed estorsione.

Mettendo sotto intercettazione gli indagati, colui che avrebbe fatto esplodere gli ordigni contro il bar Elite di viale Santa Panagia ed una paninoteca di via Filisto nel settembre del 2021,, gli inquirenti avrebbero scoperto un summit tra la presunta banda di viale dei Comuni e gli esponenti del clan Borgata, quest’ultimo una costola della cosca Bottaro-Attanasio, finito al centro di numerose inchieste della Procura distrettuale antimafia di Catania.

Le intercettazioni

“Vedi che sono andato allo Sbarcadero….perché mi hanno mandato a chiamare, mi hanno mandato a chiamare ed all’ultimo senti una cosa, te la sbrighi tu con Santa Panagia… solo per questo motivo, perché siamo partiti a seimila ora” è uno stralcio di una intercettazione tra due indagati captata dai carabinieri.