Enorme quantità scoperta dalla squadra mobile

Un corriere della cocaina è stato preso con le mani nel sacco dalla polizia nell’Agrigentino. Stava trasportando un’enorme quantitativo, a riprova che nella provincia è fiorente il mercato degli stupefacenti. Oltretutto la droga ha un elevato valore in quanto purissima.

I numeri

Agenti della squadra mobile e delle volanti della questura di Agrigento hanno sequestrato oltre 30 chilogrammi di cocaina pura. Avrebbe potuto sfruttare nel mercato clandestino dello spaccio oltre 10 milioni di euro. Durante l’operazione la polizia ha arrestato il presunto corriere della droga. Si tratta di Giuseppe Neri, 42 anni, originario di Realmonte.

Indagine con mezzi tradizionali

“Sono contento, oggi 23 maggio, di essere in questura – ha commentato il procuratore capo facente funzione, Salvatore Vella -. Non c’è modo migliore di commemorare la strage di Capaci. Lavorando e magari ottenendo risultati come questo. Sono stati sequestrati, ad Agrigento, 30 chili di cocaina purissima. Questo lavoro racconta che ‘noi ci siamo’, è un lavoro che è stato fatto con mezzi tradizionali. Informazioni raccolte, elaborate, lavoro in strada anche di notte, conoscenza del territorio e delle persone e un pizzico di fortuna. Il lavoro non finisce qui, ma è un’ottima base di partenza”.

Mercato molto fiorente: “Provincia che vive anche di questo”

“Agrigento 2025 vuol dire tante cose per questa provincia – ha aggiunto ancora Vella -. Vuol dire raggiungere traguardi che non sono mai stati raggiunti in questi anni, vuol dire possibilità di valorizzare risorse di questa città e provincia, ma si possono apparecchiare tanti tavoli. Noi vogliamo raccontare oggi che ‘ci siamo’. Ci siamo sia sulle strade che negli uffici pubblici, magistratura, polizia di Stato e le altre forze dell’ordine”. Sulla base di questo maxi sequestro emerge ancora una volta che nel territorio Agrigentino il mercato della cocaina è fiorentissimo, con quantità che non ci devono stupire. Questa provincia vive anche di questi traffici”.

