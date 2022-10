l'annuncio dei proprietari

Il caro bollette ha spinto alla chiusura di uno storico mini market di Siracusa, situato in via Necropoli Grotticelle, a ridosso di viale Scala Greca, la zona nord della città. Nel corso della sua attività, oltre 40 anni, si sono susseguiti diversi gestori ma quel locale, che fungeva anche da bar, è stato un punto di riferimento per molti siracusani. E’ stata la proprietaria, con un post sui social, a comunicare di avere abbassato la saracinesca e gettato la spugna.

L’amarezza della commerciante

“Oggi sono troppo scoraggiata – si legge in uno stralcio del lungo messaggio pubblicato dalla commerciante siracusana Maria Bazzano – per credere ancora, dopo gli ultimi 4 anni, in un futuro migliore… mi auguro di cuore che qualcosa di buono avvenga per le future generazioni, con noi ha vinto lo Stato”.

“Silenzio assordante”

Tra i primi a commentare la notizia è stato Salvo Castagnino, ex consigliere comunale, esponente di Fratelli d’Italia.

“Il caro bolletta causa -dice Salvo Castagnino – la prima chiusura di un attività storica in via Necropoli Grotticelle, il silenzio è assordante, la dignità dei proprietari unica! Sarebbe altrettanto dignitoso protestare pacificamente con una manifestazione che veda per primi in strada i commercianti ed i residenti, quelli che sono cresciuti con la presenza dell’attività costante”.

La solidarietà dei colleghi

Tanti gli attestati di solidarietà dei colleghi dei proprietari del market di via Necropoli Grotticelle, pure loro, messi con le spalle al muro dai rincari folli della bolletta della luce.

La manifestazione

Frattanto, lunedì 17 ottobre ci sarà una manifestazione, organizzata dalle principali associazioni legate al commercio ed alla piccola e media impresa, dal titolo “Tempo scaduto, stop al caro bolletta” che si terrà a partire dalle 10 al largo XXV Luglio, in prossimità del Tempio di Apollo. La situazione, a Siracusa così come in tutto il paese, è drammatica: per dare solo un numero, gli albergatori siracusani hanno denunciato un’impennata dei costi energetici pari al 400%.