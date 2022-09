saranno sistemate le nuove sorgenti a led

Il Comune di Siracusa ha cambiato gestore dell’ impianto di pubblica illuminazione comunale ed assicura che ci saranno risparmi energetici. Il servizio, affidato ad Enel X, oltre alla fornitura di energia elettrica, includerà la gestione e la conduzione degli impianti, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di riqualificazione

energetica, di innovazione tecnologica e di adeguamento normativo.

Risparmio del 60%

“Un’illuminazione pubblica sempre più efficiente per assicurare maggiore risparmio energetico”. Lo ha detto in apertura il sindaco Francesco Italia ricordando come “gli interventi indicati consentiranno di ottenere un risparmio energetico di oltre il 60%, quantificabile in 6,7 milioni di kWh/anno, che comporterà benefici anche per l’ambiente poiché eviterà di immettere annualmente in atmosfera quasi 3.140 tonnellate di CO2″.

Gli interventi

Secondo quanto fa sapere il Comune di Siracusa, il gestore provvederà agli interventi sulle sorgenti luminose presenti ed obsolete che saranno sostituite con altre di ultima generazione, alla revisione dei quadri elettrici, all’ampliamento della rete verso quelle periferie che ad oggi ne sono sprovviste sono alcuni degli interventi

qualificanti destinati a cambiare la percezione di pubblica illuminazione in città.

La convenzione durerà 9 anni

“La convenzione Consip avrà la durata di 9 anni e riguarderà la gestione dell’intero impianto di pubblica illuminazione comunale, attualmente costituito da 14.867 centri luminosi e da 281 quadri elettrici. Enel X erogherà tale servizio attraverso la sua controllata Enel Sole” spiegano dall’amministrazione comunale.

Per l’intera durata della Convenzione Enel Sole garantirà la manutenzione ordinaria e straordinaria e la

fornitura di Energia cento per cento verde. L’azienda, inoltre, garantirà l’adeguamento normativo degli

impianti e la loro riqualificazione energetica.

Nuove sorgenti a Led

“In particolare – ha aggiunto l’assessore Giuseppe Raimondo -, entro 18 mesi dall’avvio della convenzione, tutte le sorgenti luminose presenti ed obsolete verranno sostituite con nuove sorgenti a LED di ultima generazione. Varranno anche revisionati tutti i quadri elettrici di comando esistenti e verranno sostituiti quelli ormai obsoleti e fuori norma. Saranno inoltre sostituiti circa 1000 sostegni vetusti e circa 15 Km di vecchie linee elettriche”