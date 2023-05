la fiction

La Indiana Production e la Mooning Pictures hanno deciso di prolungare il casting per la realizzazione della fiction “Il Gattopardo”, stavolta però on line e solo per i residenti delle province di Siracusa e Catania. La selezione riguarda uomini e donne di età compresa tra i 18 e gli 80 anni e bambini e bambine da 2 a 13 anni. Per candidarsi è necessario inviare una e-mail all’indirizzo: casting.serietvsicilia@gmail.com

Le caratteristiche

Le donne devono essere alte da un metro e 70 a un metro e 95, avere capelli lunghi o di media lunghezza con colore naturale; gli uomini devono essere alti da un metro 78 a un metro e 98 e devono avere capelli pettinabili, barba e baffi.

Foto ed abiti

Per tutti, compresi bambine e bambini, dev’essere inviata una foto in primo piano e una a figura intera e devono essere indicati nome, cognome, età, altezza, taglia di giacca e pantalone, numero delle scarpe, residenza, numero di telefono e eventuali tatuaggi. Per bambine e bambini devono essere inviati anche i documenti dei genitori.

Le foto devono essere scattate su sfondo neutro e senza occhiali o altri accessori.

Primo ciak a Palermo

Sono partite a Palermo le riprese della nuova serie Netflix “Il Gattopardo”, tratta dal romanzo omonimo di Tomasi di Lampedusa, magistralmente trasposto in film da Luchino Visconti nel 1963.

Il primo ciak nel capoluogo siciliano è stato dato nella villa de Simone Achates Wirz, vincolata dalla “Sovraintendenza ai beni culturali” di Palermo, che risale al 1534 ed è sicuramente il più antico edificio documentato della zona storicamente denominata “La Piana dei Colli”, ai piedi della splendida capo Gallo. Le riprese, nel capoluogo, andranno avanti fino al 29 giugno.

Gli episodi

I sei episodi, prodotti da Indiana Production e Moonage Pictures, saranno interpretati da Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Saul Nanni e Deva Cassel, con un casting di 2.500 comparse tutte residenti in Sicilia e il coinvolgimento di una considerevole quantità di maestranze locali. Proprio nelle scorse settimane si sono svolti i provini per le comparse sia nel capoluogo siciliano che a Siracusa.