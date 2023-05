Continuano i casting per la serie Netflix de “il Gattopardo“, che si sta girando in Sicilia. Stavolta le esclusivamente online e riservato a chi non si è presentato ai casting in presenza e per chi è residente a Catania e comuni limitrofi.

La Indiana Production e Moonage Pictures comunicano che sono aperti i casting per la selezione di bambini e bambine e per la selezione di adulti, da 18 a 80 anni, che saranno impegnati nelle riprese del progetto nelle città di Catania e Siracusa. Le responsabili del casting online sono Valeria Piraino ed Erika Capizzo di Talè Casting.

I casting per gli adulti

La produzione cerca uomini e donne di età compresa tra i 18 e gli 80 anni. Per le donne si richiede un’altezza tra 1,70 e 1,95 cm, con capelli lunghi o di media lunghezza non tinti, decolorati o con meches. Per gli uomini si richiede un’altezza compresa tra 1,78 e 1,98 cm, con capelli pettinabili, barba e baffi.

Per candidarsi bisogna inviare una mail all’indirizzo casting.serietvsicilia@gmail.com con i seguenti dati da indicare nel testo: nome e cognome, anni, taglia pantalone, taglia giacca, altezza, numero di scarpe, residenza, numero di telefono, presenza di tatuaggi.

Inoltre occorre allegare alla mail una fotografia in primo piano e una a figura intera (rigorosamente su sfondo neutro senza occhiali e accessori).

I casting per bambini e bambine

La produzione cerca bambini e bambine tra i 2 e i 13 anni residenti nelle città di Catania e Siracusa. Per candidarsi bisogna inviare una mail all’indirizzo casting.genericiminori@gmail.com con i seguenti dati da indicare nel testo: nome e cognome bambino/a, anni, taglia pantalone, taglia giacca, altezza, numero di scarpe, residenza, numero di telefono, carta d’identità dei genitori.

Inoltre occorre allegare alla mail una fotografia in primo piano e una a figura intera (rigorosamente su sfondo neutro senza occhiali e accessori). Le candidature senza documenti dei genitori non saranno prese in considerazione.

