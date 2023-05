la denuncia del comitato scuole sicure di siracusa

Un cedimento si è verificato nel plesso di via Torino dell’istituto comprensivo Karol Wojtyla di Siracusa. Un incidente, svelato dal Comitato scuole sicure, che è avvenuto nei giorni scorsi con il crollo di una parte di un soffitto, per fortuna non si sono state conseguenze per gli alunni e per il personale scolastico.

Doppi turni per gli studenti

Per ragioni di sicurezza, la dirigenza ha disposto i doppi turni per le classi, in attesa degli interventi per la messa in sicurezza della parte che ha subito il cedimento. Secondo le informazioni apprese dallo stesso Comitato, la fortuna ha voluto che il crollo sia avvenuto nelle ore notturne, altrimenti lo scenario avrebbe potuto avere contorni inimmaginabili.

“No alla roulette russa”

“Secondo le segnalazioni di alcuni genitori pervenute al nostro Comitato -spiegano gli esponenti del Comitato che hanno raccolto lo sfogo delle famiglie – l’evento, relativo al presunto cedimento di una parte strutturale, si sia verificato per fortuna durante le ore notturne. Ma non possiamo affidarci sempre alla buona sorte. Ribadiamo da anni, ormai, che non si può giocare alla “roulette russa” con la pelle delle persone, specie quando si tratta di bambini e ragazzi, e sfiorare le tragedie, che potremmo definire come sempre annunciate”.

La denuncia

Il Comitato solleva la questione della sicurezza degli edifici scolastici. “Da anni – spiegano dal Comitato Scuole Sicure – ci dimeniamo tra richieste di accesso agli atti, analisi dei documenti fornitici e proposte, al fine di verificare l’idoneità e la sicurezza degli edifici nei quali i nostri ragazzi e il personale della scuola passano molte ore della giornata. Il quadro che, purtroppo, emerge dal nostro lavoro è a dir poco desolante, soprattutto sul piano delle vulnerabilità, che approfondiremo nelle sedi opportune, avendo già vagliato tutte quelle commissionate dall’Amministrazione Comunale, la gran parte delle quali sarà oggetto di nostra esplicita richiesta di rivalutazione”.