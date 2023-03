le strategie politiche a siracusa

“Il commissario provinciale di FdI, Peppe Napoli, è il nostro candidato a sindaco di Siracusa, se, però, non è condiviso da tutti e ci sono soluzioni alternative, che ogni partito può proporre, noi siamo pronti a fare un passo indietro”.

Lo afferma a BlogSicilia il deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, in merito alle trattative, piuttosto tormentate, nel Centrodestra per individuare il candidato a sindaco di Siracusa in occasione delle amministrative del 28 e del 29 maggio.

Lo scontro nel Centrodestra

Una presa di posizione che sconfessa le voci circa la “paternità” di FdI dell’ipotesi Peppe Assenza, l’ex presidente dell’Ias, sul cui nome si è aperto uno scontro nel Centrodestra fino alla rottura, culminata con la fuoriuscita di pezzi importanti della coalizione, come il coordinatore del Mpa, Mario Bonomo, il commissario provinciale della Lega, Enzo Vinciullo, il delegato regionale della Lega, Giovanni Cafeo, e l’ex assessore regionale di Forza Italia, Edy Bandiera.

Onorevole Cannata, che ne pensa del nome di Assenza?

“Il nome di Peppe Assenza per me non è un problema, nella misura in cui ci sia una proposta da parte di uno dei partiti che deve indicarlo come candidato sindaco: spetterà poi alla coalizione valutare questa ipotesi che si concretizzerebbe se il Centrodestra trovasse in lui una sintesi”

Quindi, FdI rinuncerebbe ad un proprio candidato?

“Sì, allo scopo di agevolare le trattative per poi fare sintesi su un nome. Attenzione, però: un nome che rappresenti un partito”.

Assenza tra Forza Italia e Mpa

Se il nome di Assenza non è circolato per volontà di Fratelli d’Italia, che ha detto di avere nel commissario provinciale Peppe Napoli il suo candidato, il cerchio si stringe su Mpa e Forza Italia. Solo che nel partito di Berlusconi, a gradire l’ex presidente dell’Ias sarebbe solo Stefania Prestigiacomo, visto che Bandiera ha scelto un’altra strada, e Riccardo Gennuso non ha mai nascosto le preferenze per Ferdinando Messina.

In merito al Mpa, a volere Assenza sarebbe solo il deputato regionale, Peppe Carta: i due sono amici e sono stati a braccetto nel periodo in cui lo stesso Carta galleggiava tra FI, Pd e Mpa, per la candidatura alle Regionali. Di certo, non c’è il parere favorevole ad Assenza del coordinatore del Mpa di Siracusa, Mario Bonomo, che ha preferito aderire al patto dei 4 siracusani.

