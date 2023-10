parla il deputato regionale del mpa

“A parer nostro l’onorevole Cannata ha perso un’occasione per dimostrare lo spirito di coalizione che dovrebbe avere un leader, di contro, dimostra vigore e autocentrismo nelle sue interviste”.

L’intervista di Cannata

Lo afferma il parlamentare regionale del Mpa, Giuseppe Carta, che replica alle esternazioni di Luca Cannata, deputato nazionale di Fratelli d’Italia, rilasciate a BlogSicilia, in cui, oltre a rivendicare il ruolo di guida FdI nel Centrodestra nel Siracusano ha lanciato un affondo al Mpa, protagonista, nei mesi scorsi, di una intesa con le liste del sindaco di Siracusa capace di assegnare la presidenza del Consiglio comunale di Siracusa proprio ad un autonomista, Alessandro Di Mauro.

“Presidenza consiglio super partes”

“Per quanto concerne l’elezione della presidenza del consiglio della città di Siracusa spiace costatare che questa sia stata vissuta, dall’on. Cannata, come un fatto puramente personale, ignorando nella sostanza il ruolo di garanzia super partes che ricopre questa carica” precisa il parlamentare regionale del Mpa, Giuseppe Carta.

Le divisioni nel Centrodestra siracusano

La genesi della frattura risale, dunque, alla elezione del presidente del Consiglio comunale, che il Mpa rivendicava per se, frutto di un accordo prima delle elezioni del 28 maggio scorso.

Solo che FdI e Forza Italia si sono messi di traverso, spiegando che quell’intesa valeva solo in caso di successo del candidato sindaco della coalizione del Centrodestra. Da qui, la frattura e la clamorosa fuoriuscita di due consiglieri di FdI che, alla fine, hanno creato un gruppo in Consiglio insieme ad una consigliera eletta nelle liste del Mpa. Una mossa politica che vedrebbe in Carta il vero regista, d’altra parte se Di Mauro è stato eletto presidente del Consiglio il contributo dei due ex FdI è stato determinante.

“Cannata fa scelte autonome”

“Nelle sue dichiarazioni si legge un desiderio di prevalere in modo soggettivo con scelte autonome, spesso, non condivise con l’area di centrodestra. Il buonsenso che ci guida farà superare ogni acredine, le incomprensioni che oggi ci impegnano saranno frutto di approfondimento nei prossimi giorni nella certezza che la nostra coalizione sarà protagonista indiscussa della rinascita di una provincia intera” chiosa il parlamentare del Mpa, Giuseppe Carta.