Il deputato regionale Carlo Auteri lascia la Democrazia Cristiana e aderisce alla Lega Italia Federale. L’ufficializzazione è avvenuta nella sede dell’Ars a Catania, alla presenza del vicepresidente della Regione Siciliana Luca Sammartino.

Le parole di Auteri

“Sento la necessità di ritornare in un partito nazionale, innanzitutto perché è lì che sono nato politicamente e perché credo che la forza di rappresentare il territorio, con il sostegno di un governo nazionale, possa garantire maggiore ascolto e risposte concrete alle esigenze della nostra provincia”, ha dichiarato Auteri.

Il parlamentare regionale era passato alla Dc nel giugno 2025, prima del terremoto giudiziario che ha coinvolto l’ex presidente della Regione Totò Cuffaro. Auteri ha ringraziato il partito e il suo presidente per il sostegno ricevuto: “È un sostegno che non dimentico e per il quale continuerò a nutrire riconoscenza e rispetto”.

“La nostra provincia ha bisogno di una rappresentanza autorevole, capace di trasformare le esigenze delle comunità in risultati concreti”, ha aggiunto il deputato, indicando nel rafforzamento del ruolo politico del Siracusano la priorità della nuova adesione.

Durigon accoglie il neo leghista

A dare il benvenuto ad Auteri è anche il senatore della Lega e sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon: “Benvenuto al deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana Carlo Auteri che ha scelto la Lega di Matteo Salvini per proseguire un percorso politico che faremo insieme per il bene dei siciliani anche in vista delle prossime importanti sfide elettorali”.

Durigon ha sottolineato che l’ingresso “rafforza il nostro partito che in regione ha raggiunto una capillarità molto profonda e che conferma così la sua attrattività”.