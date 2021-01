l'annuncio del segretario regionale nino minardo

L’ex parlamentare regionale siracusano Enzo Vinciullo ha ufficializzato il passaggio alla Lega di Salvini. L’annuncio lo ha dato il deputato Ars Nino Minardo che punta a rafforzare in Sicilia, il partito dell’ex ministro dell’Interno, in vista delle prossime elezioni regionali. Nel Siracusano, la Lega può contare su un sindaco, Salvatore Gallo, capo dell’amministrazione di Palazzolo Acreide, ma di recente, proprio in questa parte della Sicilia sudorientale, il partito di Salvini ha rinnovato i vertici provinciali.

Vinciullo, cresciuto politicamente nelle file della Democrazia cristiana, è approdato ad Alleanza Nazionale dopo la svolta di Fiuggi, per poi passare al Pdl. E’ stato per due legislature deputato regionale, eletto nelle liste del Centrodestra ma nel novembre del 2017 si è candidato in una lista di Centrosinistra, Alternativa popolare, a sostegno del candidato del Partito democratico, Fabrizio Micari.

Vinciullo è stato anche assessore e vicesindaco della giunta di Siracusa, in quel periodo guidata dall’ex vicepresidente della Regione, Titti Bufardeci. Attualmente, Vinciullo è il leader di due movimenti, ‘Siracusa protagonista’ e ‘Prima Siracusa’, tra gli oppositori dell’amministrazione di Francesco Italia, sindaco di Siracusa, esponente di Azione di Carlo Calenda.

“La condivisione di anni di politica che abbiamo vissuto, nel centrodestra – spiega Nino Minardo, segretario regionale della Lega – e che, per entrambi, si è mossa, si muove e continuerà a muoversi sul solco dell’idea che ha come obiettivo il Territorio, la sua centralità, la sua valorizzazione e il radicamento in esso, stella polare del nostro comune agire. ‘Siracusa protagonista’ e ‘Prima Siracusa’, hanno un asse comune del pensiero politico e la nostra è un’unità di intenti naturale, frutto di quella visione uguale e sovrapponibile della politica per la Sicilia e fra i Siciliani e che da sempre abbiamo condiviso nella nostra azione. E questa uguale visione, la stima reciproca, l’amicizia

personale che ci lega, sono la pietra miliare posta oggi, di questo ‘cammino’ da fare assieme”.

La Lega punta alla presidenza della Regione come ha svelato Matteo Salvini nei giorni scorsi a Palermo. “Stiamo ragionando di come garantire un futuro tranquillo ai siciliani. Conto su un centrodestra compatto e conto su un’indicazione leghista per la prossima presidenza della Regione. Stiamo crescendo in termini di iscritti. Incontro oggi Musumeci, continuo a lavorare positivamente con lui e con tutti i governatori. In questo periodo sento più spesso i governatori da Musumeci a Fedriga dei miei genitori. Le Regioni suppliscono alle mancanza del governo, quindi ci stiamo lavorando”.