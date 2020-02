Il dono all'ex ministro dell'Interno

Lo chiameranno il patto della salsiccia quello tra il sindaco di Palazzolo ed il leader della Lega Matteo Salvini. Alla visita a Palermo dell’ex ministro dell’Interno è andato pure Salvatore Gallo, primo cittadino del Comune montano del Siracusano, che di recente è passato alla Lega, sollevando un putiferio di polemiche e di accuse. “Sua maestà la salsiccia di Palazzolo Acreide conquista la Padania. Polenta e salsiccia di Palazzolo Acreide la specialità gastronomica che unirà l’Italia” ha scritto Gallo sui social che ha servito la salsiccia – la specialità di Palazzolo al punto che attorno ad essere c’è una grossa filiera zootecnica – in crudo al leader leghista.

“Ognuno rimanga con le sue opinioni, però evitiamo di ragionare con la pancia e fomentare odio. Gli insulti sono all’ordine del giorno sui social”, dice Gallo che dopo aver annunciato la sua adesione alla Lega è stato oggetto di parole e messaggi forti su Facebook in particolare. “C’è troppa tensione sottotraccia, forse come mai prima”, ammette “Io continuo a muovermi per fare l’interesse di Palazzolo e dei palazzolesi. Ed anche questa iniziativa, con una eccellenza del nostro territorio protagonista, vale come promozione di Palazzolo. Piaccia o non piaccia”.