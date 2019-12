Il personaggio

E’ diventato noto Salvatore Gallo, sindaco di Palazzolo, per la sua polemica alla trasmissione di Rai 3 Borgo dei Borghi quando entrò in rotta di collisione con Philippe Daverio . Il critico d’arte, presidente di giuria, preferì dare la sua preferenza a Bobbio nonostante avesse un conflitto di interesse per via della sua cittadinanza onoraria con il comune emiliano.

Il primo cittadino di Palazzolo non sa proprio stare con le mani in mano e così, questa notte, dopo che le raffiche di vento ed il maltempo avevano creato frane e smottamenti sulle strade di collegamento della zona montana della provincia di Siracusa, si è recato, insieme al suo staff, sui luoghi sferzati dalla pioggia. Senza togliersi la giacca, dato che faceva molto freddo, ha provveduto, a forza di braccia, a rimuovere parte dei massi che si erano depositati sulla provinciale 90, una delle reti stradali più importanti per Palazzolo. Attorno a questa zona, ci sono oltre 300 aziende agricole, che sono il cuore pulsante dell’economia locale. “Per noi – dice Gallo – è una area strategica ma se il Libero Consorzio smette di interessarsene allora il pericolo che corriamo tutti è davvero importante. Per questo, non mi stanco di rilanciare la proposta di affidarci la gestione della strada”.

Non è la prima volta che il sindaco di Palazzolo compie sopralluoghi sulle zone disastrate dal maltempo. Era accaduto anche il mese scorso ed in quell’occasione, con il suo telefonino, filmò altri smottamenti. Quelle immagini hanno poi fatto il giro sui social, scatenando, come spesso capita, tante reazioni. Ma di sopralluoghi ne ha fatto degli altri Gallo, tra cui uno in una scuola di Palazzolo, chiusa a causa delle infiltrazioni di acqua.