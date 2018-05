Il commissario straordinario del Libero Consorzio di Siracusa, il prefetto Carmela Floreno, ha dichiarato il dissesto finanziario dell’ente.

Il commissario Floreno, già prefetto di Siracusa dal 2009 al 2011, si è insediato il 30 gennaio succedendo al commissario straordinario Giovanni Arnone.

Lo scorso 16 aprile sono state avviate dal ragioniere capo dell’ente, Antonio Cappuccio, le procedure propedeutiche al dissesto: ha inoltrato la proposta al commissario che ha richiesto il parere dei revisori dei Conti che hanno formulato una relazione esprimendo parere favorevole. Il commissario ieri ha adottato la delibera di dissesto, immediatamente esecutiva e irrevocabile.

I debiti accumulati sono di oltre 160 milioni. Numerosi i contenziosi con enti pubblici e privati. Da oltre un anno l’ente non paga le bollette di luce, acqua e telefono. I circa 517 dipendenti, così come i 90 della società partecipata al 100 per cento, non percepiscono lo stipendio da gennaio scorso. La documentazione sarà inviata alla Procura regionale presso la Corte dei Conti e al ministero degli Interni che nominerà una commissione per liquidare l’attivo e il passivo maturato fino alla data del 31 dicembre 2017.