La vicenda del passaggio al partito di Salvini

Ed ora a Palazzolo anche la salsiccia è diventata leghista. Ne è saltata fuori una, colorata di verde, in una sala da barba, che si è trasformata in un improvvisato set cinematografico dove tra i protagonisti c’è proprio lui, il sindaco, Salvatore Gallo. Il suo passaggio alla Lega di Salvini sta creando discussione, in paese, e non solo, non si parla d’altro, cioè della scelta di andare ad abbracciare il partito nato molti anni fa con dichiarate spinte antimeridionaliste.

E così, il primo cittadino ha vestito i panni di un attore in questa gag, che sta facendo il giro dei social, in cui si vede il barbiere, circondato da altri clienti, offrire a Gallo una salsiccia verde, chiusa in un panino, poi addentato con gusto dal capo dell’amministrazione.

“Signor sindaco, le facciamo anche la barba verde, tanto qui ormai parliamo lombardo” ironizzano i protagonisti di questa scenetta. E lui prima di andare via. “Terun, andate a laura”.