fatto accaduto in piazzale marconi

Gli agenti di polizia hanno avviato le indagini su un misterioso caso che avrebbe avuto come presunta vittima un magistrato della Procura di Siracusa. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, confermata da una autorevole fonte, il pm, nelle ore scorse, si sarebbe trovato, alla guida del suo mezzo, in prossimità di un locale, in piazzale Marconi, tra corso Gelone e via Malta.

A quanto pare, sarebbe stato avvicinato da un uomo che gli avrebbe chiesto dei soldi ma non è chiaro se con minacce o con altre modalità, tra cui un contributo perché in preda ad una situazione economica difficile.

Fatto sta che quell’uomo sarebbe riuscito a farsi consegnare una modica quantità di denaro, sembrerebbe 5 euro, per poi andare via. Il caso sarebbe stato, comunque, segnalato dal pm alle forze dell’ordine, in questo caso alla polizia, in quanto la zona in cui sarebbe avvenuta la vicenda è di competenza della Questura di Siracusa.