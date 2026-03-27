Nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 marzo, l’autostrada Catania-Siracusa si fermerà per alcune ore.
Le cause
Anas ha programmato una maxi-esercitazione antincendio all’interno della galleria San Demetrio, con chiusura al traffico in entrambe le direzioni dalle 21:30 fino alle 6:00 del mattino successivo.
I tratti interessati
Lo stop riguarderà il tratto compreso tra i chilometri 4,760 e 7,700. Interessate dalla chiusura anche le rampe dello svincolo di Lentini lungo la SS114 Dir. Gli automobilisti dovranno percorrere percorsi alternativi: il traffico verrà dirottato sulla SS 114 “Orientale Sicula” e sulla SS 114 Dir “Della Costa Saracena”, con segnaletica predisposta in loco.
La simulazione di un incendio
Si simulerà un incendio all’interno del tunnel: una prova che servirà a verificare il funzionamento dei sistemi tecnologici installati nella galleria e a testare i piani di emergenza, cronometrando l’arrivo dei soccorsi. L’esercitazione è prevista dalla normativa europea sulla sicurezza nelle gallerie stradali.
L’avvertenza
Chi viaggia abitualmente su quella tratta farebbe bene a tenerne conto e a scegliere per tempo un percorso alternativo.
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