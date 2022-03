cammino festeggia 40 anni

La crisi della carta stampata a Siracusa si è tradotta in pochi anni con il taglio dell’edizione locale del quotidiano il Giornale di Sicilia, ormai risalente a qualche anno, e con l’imminente chiusura della sede di viale Teracati. La redazione siracusana del quotidiano La Sicilia non ha più un ufficio, i giornalisti lavorano in smart working, da anni, invece, non esiste più una redazione de La Gazzetta del Sud, il quotidiano di Messina, la cui proprietà controlla il Giornale di Sicilia.

Apre sede di settimanale cattolico

Insomma, tutto finito, almeno per quanto concerne i quotidiani ma in questo disastro ad accendere una fiammella è un periodico cattolico, Cammino, che, nei giorni scorsi, ha festeggiato i suoi primi 40 anni “regalandosi” una sede, che si trova in via Lentini, nella zona di viale Scala Greca, a nord di Siracusa.

“Giornalisti in crisi”

Un vero evento di questi tempi ed all’inaugurazione della sede, che ospiterà anche la sede provinciale dell’Ucsi, Unione cattolica stampa italiana, c’era l’arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto.

“I giornalisti stanno vivendo, forse più di altre categorie, una crisi difficile, dalla quale non sarà facile rialzarsi. In un periodo nel quale assistiamo – ha detto l’arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto – alla scomparsa dei giornali, soprattutto dei quotidiani, celebriamo il 40esimo anniversario del settimanale cattolico della nostra Diocesi, Cammino, che esprime la capacità di rinnovarsi nel servizio della verità, nel sostegno alla missione evangelizzatrice della Chiesa e nel confronto con i segni dei tempi”.

“Luci dei quotidiani spente”

“Un evento che si realizza proprio mentre in città si stanno spengono le luci delle prestigiose redazioni provinciali dei quotidiani siciliani, cioè mentre si materializza la crisi della carta stampata – ha detto il direttore del Cammino, Orazio Mezzio -. In quest’anno cureremo la digitalizzazione dell’archivio editoriale e fotografico, per metterlo a disposizione del patrimonio culturale della città”.

All’inaugurazione dei locali erano presente il presidente nazionale della FISC (Federazione italiana settimanali cattolici) Mauro Ungaro, Salvo di Salvo, tesoriere dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, il segretario provinciale dell’Assostampa Prospero Dente, Maurizio Aliotta, direttore dell’Ufficio per la pastorale delle Comunicazioni sociali e della cultura della Diocesi di Siracusa, Domenico Interdonato e Alberto Lo Passo, rispettivamente presidente UCSI Sicilia e presidente UCSI Siracusa. Le testimonianze sono state di tre storici collaboratori della testata giornalista: Marco Fatuzzo, Gianni Failla e Giuseppe Matarazzo.