“Il Governo si è piegato alle decisioni di Eni, lasciando che una vertenza cruciale per l’industria italiana venisse gestita lontano dalle sedi della politica. La chiusura degli impianti di cracking di Priolo, Ragusa e Brindisi avrà conseguenze devastanti: oltre 20mila posti di lavoro a rischio e un ulteriore aumento della dipendenza energetica da paesi extra UE. È inaccettabile”. Lo dichiara il Segretario Generale della Cgil di Siracusa, Roberto Alosi, annunciando il presidio nazionale del 26 febbraio promosso con Filctem, Fiom, Filt, Fillea e Filcams sotto la sede Eni a Roma.

“Tecnici suggeriscono di rimandare chiusure”

“Persino i tecnici del Ministero hanno riconosciuto la fondatezza delle nostre richieste, suggerendo di posticipare la chiusura degli stabilimenti almeno fino al 2035, in attesa delle decisioni europee sulle materie prime strategiche. Eppure, anziché difendere l’interesse nazionale, il Governo ha rimosso il dirigente responsabile del tavolo negoziale e ha lasciato che fosse Eni a gestire la partita. Il rischio? Un accordo separato che ignora gli effetti drammatici sull’occupazione diretta e sull’indotto.”

La manifestazione a Roma

Il segretario provinciale della Cgil Siracusa accusa il Governo di essersi piegato alle strategie finanziarie del colosso italiano, che ha deciso di lasciare la chimica, ritenuta troppo onerosa. Da parte sua, l’Eni ha annunciato un piano di riconversione a Priolo, per un importo di 900 milioni di euro: lo stabilimento dovrebbe produrre biocarburante per jet mentre poco chiaro è il futuro dell’impianto di Ragusa.

“La strategia industriale di un Paese non può essere dettata da logiche di profitto aziendale. Ancora una volta il Governo nazionale e regionale abdicano al loro ruolo di guida, accettando passivamente le scelte di una multinazionale senza alcuna considerazione per il futuro dell’industria siracusana, siciliana e italiana. Noi non ci fermeremo: il 26 febbraio saremo in piazza per difendere il lavoro e il tessuto produttivo del nostro territorio e dell’intero Paese.”