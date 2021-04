la denuncia dell'ex vicepresidente del consiglio

Cimitero di Siracusa in condizioni pessime

La denuncia dell’ex vicepresidente del Consiglio comunale

Fermo il progetto per il nuovo camposanto

Attacco all’amministrazione comunale

“Il cimitero di Siracusa si presenta sporco, con poca manutenzione, senza posti e vittima dell’ incuria”. Lo afferma Michele Mangiafico, ex vicepresidente del Consiglio comunale che attacca l’amministrazione sulla gestione dell’attuale camposanto e della realizzazione di quello nuovo.

La nuova opera

L’area in cui sorgerà il nuovo cimitero si trova in contrada Serramendola e l’amministrazione, in quel periodo governata dal Centrodestra con il sindaco Roberto Visentin, affidò nel 2012 ad un consorzio di imprese il progetto di finanza per la sua realizzazione. L’opera nel 2016 ottenne la Vas, la valutazione ambientale strategica.

I posti

“Si tratta di una nuova opera pubblica che consentirà alla cittadinanza di avere 18 mila nuovi loculi e 3 mila

nel solo primo anno, un’area destinata alla cremazione, un’area per i fedeli di culti diversi dalla religione

cattolica, un’area cimiteriale per animali d’affezione” – spiega il vicepresidente del Consiglio comunale, Michele Mangiafico.

“Giunta indolente”

“Purtroppo, anche in questo caso, ci troviamo di fronte alla prova dell’indolenza con cui l’amministrazione

comunale uscente affronta questioni di grande rilevanza, risolutive di problemi atavici della nostra città,

rendendo ancora oggi prezioso e introvabile un posto al cimitero, a fronte della possibilità di portare a

compimento una grande opera pubblica. – afferma l’ex vicepresidente del Consiglio comunale – Negli ultimi

due anni, infatti, è stato cambiato per ben tre volte il responsabile unico del procedimento e, di fatto, non si

è mossa una carta a partire dalle procedure di esproprio dei terreni.”

Il documento

Secondo quanto denunciato dall’ex vicepresidente del Consiglio Mangiafico, “da diversi anni, nel Documento unico di programmazione allegato al bilancio dell’amministrazione comunale viene ripetuta sempre la stessa frase: “E’ in fase di sottoscrizione il contratto per la realizzazione del nuovo cimitero di Siracusa”.