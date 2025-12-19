Il gup del Tribunale di Siracusa, ha emesso le condanne nei confronti di due uomini, entrambi 46enni, finiti sotto processo dopo essere stati arrestati dalla polizia per essere stati sorpresi con sei kg di cocaina. La pena più grave, 8 anni e 10 mesi di reclusione, è stata inflitta a Andrea Abdoush, attualmente detenuto in carcere con diversi precedentim mentre Gianluca Romano ha rimediato 4 anni e 2 mesi di carcere. I due, assistiti dall’avvocato Junio Celesti, hanno scelto di farsi giudicare con il rito abbreviato.

La vicenda

I due imputati, nel settembre scorso, furono bloccati a bordo di un taxi, in viale Scala Greca, all’ingresso nord di Siracusa. Ne corso dell’interrogatorio di garanzia, Romano avrebbe spiegato che non era affatto a conoscenza del piano di Andrea Abdoush, un uomo con diversi precedenti penali per commercio di stupefacenti, ma di averlo accompagnato in auto fino a Caserta perché munito di patente considerato che l’altro indagato ne è sprovvisto. Non lo avrebbe fatto in amicizia, per quel lavoro avrebbero pattuito un compenso ma ha ribadito di non essere stato informato delle intenzioni di Andrea Abdoush di trasportare droga.

L’incontro con un trafficante

Alla periferia di Caserta ci sarebbe stato un incontro tra un uomo, non identificato, e lo stesso Abdoush, che poi avrebbe sistemato la droga, divisa in 5 panetti, dentro uno zaino con il logo Siracusa calcio. In merito al rientro, avrebbero chiamato un taxi, il cui conducente non aveva a che fare con quel disegno: la macchina, una Oper Zafira, venne intercettata dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa sull’autostrada Siracusa-Catania, in prossimità dello svincolo di Lentini salvo poi bloccarla all’ingresso del capoluogo.